Jožef Oseli pravi, da vsakemu gostincu, ki ga pozna ali se z njimi sreča, vedno predlaga, naj vsaj enkrat na leto organizira dobrodelni dogodek, izkupiček pa nameni otokom, vrtcem ali šolam. »S tem privabiš tudi ljudi. Ne samo da jim nekaj vzameš, temveč jim tudi nekaj daš, vsi pa prispevajo tudi za družbeno dobro,« je Oseli pripovedoval po tem, ko je osebju dal še zadnja navodila pred začetkom dobrodelne večerje.

Tako je prišlo tudi do sodelovanja s Slavcem Panigazom, ki je pred kratkim v starem mestnem središču Kranja odprl picerijo. »Že prej sva se srečevala, ko sem hodil na kavo v njegov prejšnji lokal. Lansko leto sva se ponovno srečala na dogodku Kranjska dolga miza, nato pa sem se večkrat ustavil tudi v njegovi piceriji. Pogovarjala sva se o tem, da bi bilo dobro narediti nekaj za Kranj, nekaj, kar bi imelo humanitarno noto, da mestu tudi nekaj dam, saj sem vendar že 30 let Kranjčan. Predlagal sem mu, da pripraviva dobrodelno večerjo,« je to, kako je prišlo do ideje za večerjo s humanitarnim namenom, pojasnil Oseli. »Bila sva si enotna, da nihče zaradi tega ne bo ne bogat ne reven, vendar je dobro, ko nekomu pomagaš,« pa je o njunem sodelovanju povedal Panigaz in dodal, da je Oseli predlagal, komu naj namenijo zbrana sredstva.

»Osnovno šolo Helene Puhar sem izbral zato, ker gre za otroke s posebnimi potrebami. Kjerkoli delam dobrodelne prireditve, doma ali po svetu, vedno delam za otroke s posebnimi potrebami ali otroke z avtizmom. Velikokrat s takšnimi otroki kuham božične večerje. Ko je bil dan Downovega sindroma, sem jim v Ljubljani pekel šmorn. Julija planiram pot v Dubaj, kjer bom pripravil dobrodelno gala večerjo za njihove glavne šejke. Tudi ta dogodek bo namenjen otrokom, ki rabijo pomoč,« je o svojih odločitvah dejal Oseli.

Vse jedi z zvezdniško zgodbo

Jedilnik je Oseli pripravil po receptih iz knjige Uresničil sem sanje. Goste je presenetil s petimi hodi in tudi izbrano vinsko spremljavo. Ob vsaki jedi je povedal tudi zgodbo o njej. Najprej so postregli solato z rakci, mangom in grenivko. Gre za krožnik, ki ga je kuharski mojster pripravil za miss sveta na Sejšelih. Sledila je goveja juha z govedino in ribano kašo. »To je bil običajen zajtrk predsednika Jugoslavije Tita. Vedno in povsod je za zajtrk jedel govedino v juhi z ribano kašo ali rezanci. Tokrat smo govedino nekoliko priredili in jo narezali na kocke. V originalu je bila to potrebušina, na kateri je moralo biti še malo hrustanca. On je pojedel govedino, hrustanec pa je vrgel svojemu psu,« je o tej jedi povedal Oseli.

Nato so postregli z melancanino lazanjo Sofie Loren, ki je nastala med njenim obiskom na Brionih, kjer je to jed, kot je razložil Oseli, pripravila skupaj s Titom. Za glavno jed je bil telečji file z jurčki in bučkinim pirejem ter fino zelenjavo. Krožnik je Oseli sestavil za nekdanjega predsednika Senegala. Za sladico so postregli čokoladni browni z jagodnim sladoledom. S to jedjo je, kot je pojasnil Oseli, presenetil v Savdski Arabiji. »Kuhal sem za Salmanove goste​. Pripravil sem nekaj primerkov sladic in ta jih je najbolj navdušila,« je dodal.

Na dobrodelni večerji so zbrali 1800 evrov. Oba organizatorja sta po njej zatrdila, da zagotovo ni bila zadnja.