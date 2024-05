Prvih devet etap 107. kolesarske dirke po Italiji je minilo povsem v slogu Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Prvi kolesar iz svetovne kolesarske lestvice ima po prvem prostem dnevu na Giru kar dve minuti in 40 sekund prednost pred prvim zasledovalcem Danielom Martinezom (Bora-Hansgrohe). »Če bi mi nekdo ponudil ponudil takšno prednost pred začetkom mojega prvega Gira, bi jo z veseljem sprejel,« je Tadej Pogačar na druženju z mediji na prosti dan dejal, da je nekoliko presenečen nad visoko prednostjo, ki jo ima pred vsemi zasledovalci. Zadnji, ki je imeli na Giru pred prvim prostim dnevom več kot minuto prednosti, je bil Valerio Conti, ki je imel leta 2019 minuto in 50 sekund prednosti pred Primožem Rogličem. Conti ni bil resen kandidat za končno zmago in si je prednost nabral z uspešnim pobegom.

25-letnik je v prvih devetih etapah navdušil s svojim dirkanjem. Z svojim napadalnim in igrivim pristopom navdušuje svetovno javnost. Znova je dokazal, da ni odličen le v vožnji navkreber, tekmuje lahko tudi s sprinterji, je izjemen kronometrist, vedno je pripravljen pomagati tudi svojim sotekmovalcem, ki sicer večino časa delajo zanj.

V mislih je tudi Tour

S tremi etapnimi zmagami je zelo zadovoljen, še enkrat več je poudaril, da rožnata majica od prvega do zadnjega dne ni bila cilj: »Jhonatan Narvaez je prikazal izjemno predstavo, imel je zelo močne noge. Zaslužil si je zmago. Rožnata majica od prvega do zadnjega dne ni bila nikoli cilj, saj ne prinaša nobenega drugačnega dosežka, kot če jo nosiš le zadnji dan. Takrat je najbolj pomembno. Pri teden bi ocenil z oceno deset od deset.«

Kolesar iz Klanca pri Komendi se zaveda, da Gira še ni konec in ga čakata še dva naporna tedna. »Velika prednost mi omogoča, da bom sedaj dirkal bolj obrambno. Ne bo potrebno iti preko sebe, saj je nekje v ozadju prisotna tudi misel na Tour,« je načrte za naslednje dni predstavil, nato pa tudi sam hitro pristavil, da obrambna taktika ni njegov značaj. »Takoj sledi etapa s ciljem na klanec. Če se bo razpletla tako, kot se je osma, lahko ponovno napadamo na zmago. Zelo veselim se tudi nedeljske etape s ciljem v Livignu, čaka nas tudi še ena vožnja na čas,« je našteval svoje priložnosti za nove napade v prihodnjem tednu. Pozdravil je tudi vrnitev na kolo svojega velikega rivala Jonasa Vingegaarda, za katerega računa, da bo na Touru vrhunsko pripravljen in se veseli novega boja z njim.

Konkurenca upa le na slab dan

Tadej Pogačar je priznal, da zelo uživa na svoji prvi dirki po Italiji. »Je veliko manj stresna, kot dirka po Franciji,« je priznal in izpostavil predvsem pritisk medijev in vročine. Prosti dan je preživel z lahkotno vožnjo s sotekmovalci ter postankom za kavo in sladoled. Obljubljeno neapeljsko pico si je privoščil za večerjo.

Več skrbi, kako poskusiti ogroziti vodilnega kolesarja na dirki v naslednjem tednu, ima konkurenca. Pri tem pa je najbolj realno oceno podal prvi pomočnik Daniela Martineza, Max Schachmann: »Vedeli smo pred začetkom, da je velik favorit. Sedaj smo videli, da z njim res nima smisla tekmovati, saj včasih izpademo pravi klovni. Ne pravim, da se predajamo. Le zavedamo se, da če ne bo imel slabega dne, ga ne moremo ogroziti.« Drugi teden ponuja najmanj dve priložnosti za pobege na terenu, ki ustrezajo Janu Tratniku. Domen Novak bo v službi Pogačarja, sprinterji z Luko Mezgecom pa bodo imeli drugi teden dirkanja dve priložnosti.

