Po četrtkovi tragični nesreči v gozdu pri Kočevju policisti preiskujejo okoliščine smrti 28-letnika, ki je v gozdu podiral drevesa. Po naših neuradnih, vendar zanesljivih informacijah je 28-letnik v gozdu opravljal gozdarska dela za državno podjetje Slovenski državni gozdovi, kjer pa nesreče ne želijo komentirati. Na ljubljanski policijski upravi so prejšnji teden pojasnili, da je 28-letnik skupaj s sodelavcem opravljal sečnjo dreves na območju Kočevja, med podiranjem dreves pa je nanj padlo deblo. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče. Policisti sumijo, da je njegova smrt posledica kaznivega dejanja: »Preiskavo vodimo v smeri preiskovanja kaznivega dejanja zoper življenje in telo, storjenega iz malomarnosti, v postopku pa se bodo preverili elementi vseh morebitnih drugih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so nam včeraj pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Ena smrtna žrtev na 375.000 kubikov lesa

Prav včeraj so z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozorili, da se je v zadnjih tednih povečalo število nesreč v gozdu, tudi smrtnih. »Delo v gozdu je vedno zelo zahtevno in nevarno opravilo, zato so zanj zelo pomembni ustrezna usposobljenost, izkušnje in primerna oprema,« so sporočili z ministrstva, k previdnosti pa nagovarjajo predvsem nepoklicne izvajalce del v gozdu. Zadnja leta je namreč med gozdarjenjem umrlo povprečno 11,8 človeka na leto med tistimi, ki so gozdna dela opravljali nepoklicno, pogosto v svojem lastnem gozdu.

Kljub vsemu pa se varnost gozdarskih del skozi leta izboljšuje. »V zadnjih letih je bilo na eno smrtno nesrečo v zasebnih gozdovih posekanih 375.000 kubičnih metrov lesa, kar je več kot 3,5-krat več lesa na smrtno žrtev kot pred letom 1994. Podatek jasno kaže, da se je varnost pri delu v slovenskih gozdovih v primerjavi s preteklostjo povečala, čeprav je zaradi povečanja količine poseka nekoliko naraslo tudi absolutno število smrtnih nesreč,« pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu, kjer še posebej poudarjajo, da za delo v gozdu velja, da hitrost ne prispeva k varnosti. »Poudariti je treba tudi, da je v gozdu še veliko poškodovanih dreves zaradi posledic naravnih ujm ter da je ponekod otežena prehodnost zaradi odmrle lesne mase in pomlajevanja,« poudarjajo na ministrstvu.