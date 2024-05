Občina Škofja Loka:Kolesarska povezava s Poljansko dolino

Na Škofjeloškem že šesto leto potekajo aktivnosti za zgraditev kolesarskih poti, s katerimi želijo izboljšati varnost rekreativnih kolesarjev in tistih, ki vsakodnevno kolesarijo v službo in šolo. V okviru nacionalne pobude za spodbujanje kolesarjenja so na škofjeloškem Mestnem trgu priredili brezplačni servis koles.