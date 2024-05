Potem ko se srbski teniški igralec Novak Đoković v tej sezoni ni uvrstil še v noben finale, je v Rim pripotoval z veliko mero optimizma. Zavedal se je namreč, da pred nastopom na Rolandu Garrosu, kjer bo branil lansko zmago, nujno potrebuje dober rezultat, ki mu bo dal samozavest, tekmecem pa porezal krila, ko ga bodo videli na drugi strani mreže. Poleg tega ima v Rimu številne oboževalce, ki pa so mu tokrat, kot se je izkazalo, škodili.

Srb se je od turnirja poslovil že v šestnajstini finala, ko je moral v prvem medsebojnem dvoboju priznati premoč 32. igralcu sveta Alejandru Tabilu. Čilenec je Đokovića v dobri uri nadigral s 6:2, 6:3 ter poglobil rezultatsko krizo prvega igralca sveta. Teniški svet se je med dvobojem spraševal, ali je Đoković čutil posledice bolečin v glavi, ki mu jih je po zmagi v uvodnem krogu med podpisovanjem povzročil oboževalec. V želji, da bi prejel avtogram, je enemu od njih v gneči iz nahrbtnika padla plastenka in z višine zadela Srba v glavo, po nesreči pa je obležal na tleh. Organizatorji v Rimu niso imeli svojega dneva tudi včeraj, ko so zaradi protestnikov prekinili dva dvoboja.

»Na igrišče sem prišel, ker nisem čutil posledic nesreče. Ponoči sem sicer čutil bolečine v glavi, a sem spal kar dobro. Zdelo se mi je čudno, da nisem imel občutka za predvidevanje. Ali je za to kriva plastenka, bo pokazal čas,« je po senzacionalnem porazu povedal Novak Đoković. »Na igrišče sem prišel uživat, saj sem imel prvič privilegij igrati proti najboljšemu igralcu vseh časov. Skušal sem se osredotočati na vsako točko posebej, saj nisem želel razmišljati o zmagi. Izteklo se je sanjsko. Zdi se mi, da sanjam,« je bil zaradi največjega uspeha kariere vzhičen Alejandro Tabilo, ki se bo v osmini finala danes pomeril z Rusom Karimom Hačanovom.

Đoković, ki se v Rimu prvič ni uvrstil vsaj v četrtfinale po letu 2006, je letos na pesku odigral le šest dvobojev. Ima sila slabo popotnico pred začetkom OP Francije, ki se bo začelo v nedeljo, 26. maja. »Sezona se ne odvija po načrtu, to ni nobena skrivnost. Glavni razlog je v tem, da nisem v pravem tekmovalnem ritmu, ki sem ga vajen iz preteklosti in ki ga prinašajo posamične in turnirske zmage,« priznava teniška številka ena. Đokovića v boju za zmago na 25. turnirju največje četverice ne gre odpisati. A dejstvo je, da bo imel na drugi strani mreže motivirane tekmece, ki bodo verjeli, da lahko pripravijo senzacijo kova Alejandro Tabilo.

Ker je drugi igralec sveta Jannik Sinner zaradi poškodbe kolka odpovedal nastop v Rimu, je Italijan izgubil 90 točk za svetovno lestvico, medtem ko jih je Đoković 130. Zanimiv bo boj za prvo mesto v Parizu. Šestintridesetletni Srb bo ostal številka ena, če se bo uvrstil v finale, Sinner pa izpadel pred četrtfinalom ali če v finalu premaga kogar koli drugega kot Jannika Sinnerja.