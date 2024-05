Pred zadnjim krogom državnega prvenstva v nogometu so brez skrbi le prvak Celje ter Mura in Domžale v sredini lestvice. V boju za podprvaka, ki prinaša ugodnejše izhodišče za evropske nastope, je Maribor v točkovni, psihološki in značajski prednosti pred Olimpijo. Koper in Bravo se borita za četrto mesto, ki bi lahko ob težavah pokalnih finalistov Rogaške in Brava z evropsko licenco prineslo nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Rogaška, Radomlje in Aluminij, med katerimi je le dve točki razlike, bijejo boj za obstanek.

Celjani so v nedeljo zasluženo drugič v zgodovini kluba dvignili 13 kilogramov težak pokal za naslov prvaka, saj so na prvem mestu od tretjega kroga naprej. Za Koprčane je poraz v Celju posledica treh velikih napak sodnika Matoša. Očitajo mu podarjeno enajstmetrovko, po kateri so Celjani povedli z 1:0, neizključitev Nemaniča in priznan drugi gol po prekršku nad koprskim branilcem. »Doživeli smo veliko krajo. Bili smo oškodovani. S Koprom nihče ne bo tako ravnal,« je glasen predsednik Kopra Ante Guberac, ki želi prvenstvo končati na četrtem mestu, da klub še drugo sezono ne bo ostal brez evropskih nastopov. Tekmec Kopra v zadnjem krogu na Bonifiki bo Maribor, ki mu za ubranitev drugega mesta tudi ob zmagi Olimpije proti Bravu zadostuje že remi, saj so boljši v medsebojnih tekmah. Odkar je v Maribor prišel trener Ante Šimundža, je zmagal na vseh treh velikih slovenskih derbijih, medtem ko je na prvega v trenerskem dvoboju Henriques – Krznar dobila Olimpija.

Olimpija je šolski primer tega, kako lahko vodstvo v letu dni sesuje klub, ki je osvojil dvojno krono in prvič igral v skupinskem delu evropskega pokala. Predsednik Adam Delius, direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa so v letu dni zamenjali tri trenerje (Albert Riera, Joao Henriques, Zoran Zeljković), a sezono vseeno končujejo brez trenerja, z nezadovoljnimi nogometaši, ki komaj čakajo, da zapustijo klub, razočaranimi gledalci in prazno klubsko blagajno, zato je vrsta upnikov vsak dan daljša. Razmere v klubu so kaotične, vodstvo kluba se je s svojimi dejanji zamerilo žogi, da noče v gol, zato je podoba na igrišču klavrna in sezona brez lovorike neuspešna. Prihodnost Olimpije je negotova. S sedanjim proračunom pet milijonov evrov bo Olimpija nekonkurenčna Celju, ki ima na ruski pogon za slovenske razmere neomejen proračun, zato mu igralcev ni treba prodajati, ampak načrtuje odmevne okrepitve. Če bodo v Ljudski vrt prišli še turški milijoni, ki so bili najprej ponujeni Olimpiji, bo nedosegljiv tudi Maribor, ki Ljubljančane že prekaša po viziji in strokovnem delu trenerskega štaba z Antejem Šimundžo na čelu. Novi trener Olimpije bo znova tujec, kar pomeni tudi nove okrepitve iz tujine, medtem ko za slovenske igralce, kaj šele Ljubljančane s pripadnostjo zelenemu dresu, ni prostora. Ker odločevalci v Olimpiji prihajajo iz Nemčije, so navijači pričakovali germansko urejenost, disciplino in polno blagajno, tudi na račun spretnega marketinga.

V boju za obstanek ima po osvojenih točkah najboljše izhodišče Rogaška, a dva zaporedna poraza razkrivata porazno stanje duha v slačilnici, potem ko klub na prvi stopnji ni dobil licence. Rogaška bo v zadnjem krogu gostovala pri brezskrbni Muri. Radomlje bodo gostile prvake iz Celja, pri katerih bo Matko lovil naslov kralja strelcev, Aluminij pa Domžale.