Slovenija, Islandija, Nizozemska, Avstrija, Češka, Portugalska, Španija, Madžarska, Poljska, Italija in Severna Makedonija – to je 11 držav, ki so si v evropskem delu kvalifikacij priigrale vozovnico za svetovno prvenstvo (SP) 2025, žreb skupin pa bo 29. maja.

Prav Slovenija je imela med vsemi najtežjo pot, saj je odpor Švice strla šele po 120 minutah igre in štirih serijah sedemmetrovk, ki so ji na koncu prinesle že enajsto uvrstitev med svetovno elito in tretjo zaporedno. Na dosedanjih 17 SP v zgodovini samostojne države so Slovenci manjkali šestkrat (Švedska 1993, Japonska 1997, Egipt 1999, Hrvaška 2009, Švedska 2011, Danska in Nemčija 2019), največji uspeh pa ostaja bron iz Francije 2017 pod vodstvom selektorja Veselina Vujovića.

Selektor Uroš Zorman je bil po nepričakovanem porazu v Kopru (26:27) spet deležen ostrih kritik dela slovenske (športne) javnosti, prav tako nekateri najizkušenejši reprezentanti. A po dramatičnem povratnem dvoboju v Winterthurju so Slovenci (le slaba dva meseca po kvalifikacijskem turnirju v Granollersu, kjer so si priigrali olimpijsko vozovnico za Pariz) v zelo oslabljeni zasedbi brez številnih nosilcev igre poskrbeli za uspešno generalko pred olimpijskimi igrami (OI), kjer jih v skupinskem delu v Parizu – izločilni boji bodo v Lillu – čakajo Španija, Hrvaška, Nemčija, Švedska in Japonska. Predvsem na drugi tekmi so zablesteli nekateri igralci, ki so imeli doslej majhno minutažo, s čimer so Zormanu še otežili izbiro 14 igralcev, ki jih bo odpeljal v Pariz.

Sprva sploh ni bil na seznamu

Eden tistih, ki so tokrat opozorili nase, je tudi Aleks Kavčič, od leta 2022 igralec Zagreba (tja je odšel iz Gorenja, kjer je bil od 2018), ki sprva ni bil na Zormanovem seznamu 21 igralcev za obračuna s Švico, a ga je ta naknadno – zaradi številnih poškodb – vpoklical na priprave v Izolo. Škofjeločan je na prvi tekmi v Kopru dosegel dva gola iz treh poskusov, v Winterthurju pa tri ob enem zgrešenem strelu. V Švici je navdušil tudi pri streljanju sedemmetrovk po koncu rednega dela tekme, ko je v četrti seriji hladnokrvno premagal vratarja Jannisa Scheidigerja in Sloveniji predčasno prinesel pot na SP.

»Pravijo, da moraš v takšnih pomembnih in odločilnih trenutkih izklopiti glavo, in to sem tudi storil. Imel sem tudi srečo, da so Švicarji pred menoj zgrešili že dve sedemmetrovki od treh, tako da je bilo na meni manj pritiska. Šel sem na sedemmetrsko črto, vrgel žogo na gol, upal na najboljše in tako se je tudi končalo,« je dejal Aleks Kavčič, 28-letni levi zunanji igralec. »Vseeno kapo dol kakovostni Švici, zelo nas je namučila. Vedeli so, kaj počnejo, tako v obrambi kot v napadu, a na koncu so zmagali naša želja, borbenost, motivacija, srce,« je še dodal Škofjeločan, ki je v reprezentanci doslej zbral 14 tekem in dosegel 23 golov.

Med tistimi, ki imajo zacementirano mesto med potniki za OI, je Blaž Janc. Potem ko je zaradi bolečin v hrbtu na ogrevanju pred tekmo izpustil obračun v Kopru, je v Winterthurju odlično predstavo na igrišču kronal še s šestimi goli. »Tega prej še nikoli nisem doživel – da bi sedemmetrovke streljal tudi v reprezentanci in da bi te odločale o zmagovalcu,« je priznal Blaž Janc, nato pa je igralec Barcelone ocenil še dvoboj v Švici: »To je bila izjemna tekma. Čestitke fantom, na koncu smo si zaslužili zmago. Imeli smo zelo veliko težav, a smo se borili do zadnjih atomov moči. To je bila zmaga kolektiva, ekipe.«