#intervju Matevž Gobec, pivovar: Pivovarna z razgledom na nasade hmelja

Savinjska pivovarna Clef Brewery stoji v Arji vasi v Savinjski dolini, deluje pa kot nekakšna družinska zadruga. Pivovarno so leta 2019 ustanovili brata Jure in Martin ter Juretov sin Matevž, ki je danes glavni pivovar, v pivovarni pa priskočijo na pomoč še družinski člani ter zaposleni v podjetju Cybrotech, ki se v okviru podjetja Robotina ukvarja z visokotehnološkimi storitvami in digitalizacijo. Pivovarna je posebna še v tem, da stoji sredi nasadov hmelja v Savinjski dolini v skoraj sto let stari hiši, ki je prav tako kot vsa Arja vas spomeniško zaščitena, zunanji degustacijski prostor, ki deluje od pomladi do jeseni, pa so uredili pod 200 let starim kozolcem toplarjem, ki so ga preselili iz soseščine in ga rešili pred propadom.