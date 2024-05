Filatelija

Poštne znamke niso le dokazilo o plačani poštnini, temveč so tudi kulturni in umetniški fenomen ter predstavljajo enega prepoznavnejših vizualnih simbolov nacionalne kulture, so vizualni produkt države, zato naj bi bila velika pozornost posvečena izbiri motivov in simboličnim sporočilom (vir: Dino Murić). Tisti filatelisti, ki znamk ne vidijo zgolj kot zbiranja primernih pisanih listkov, so se izurili tudi v prepoznavanju njihove sporočilne vrednosti, ki je včasih tudi zlorabljena za politične namene. Torej ni nič novega, če poštne uprave na znamkah sporočajo svoje politične in druge interese. Spomnimo na slavljenje mnogih partijskih kongresov v državah nekdanjega vzhodnega bloka in seveda tudi nekdanji skupni državi …