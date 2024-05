Z zaključkom tedna je tako dobrih 90 odstotkov družb, vključenih v ameriški indeks S&P 500, predstavilo poslovne rezultate za prvo četrtletje. Po podatkih Factseta je med njimi 78 odstotkov podjetij imelo višji dobiček na delnico in 59 odstotkov podjetij višje prihodke od pričakovanj analitikov. Dobiček prvega četrtletja na skupni ravni je v primerjavi z lanskoletnim dobičkom v enakem obdobju porasel za 5,8 odstotka, s čimer so imele družbe najvišjo rast dobička po drugem četrtletju leta 2022. Po podatkih Bloomberga naj bi bil agregatni dobiček v prvem četrtletju za več kot 8 odstotkov višji od pričakovanj tržnih udeležencev, kar nakazuje, da so bila pričakovanja postavljena bolj konzervativno. Teden so zaznamovali poslovni rezultati družbe Berkshire Hathaway in dogodek za vlagatelje, na katerega je prišlo več deset tisoč delničarjev z vsega sveta. To je bil prvi dogodek, na katerem je bil Warren Buffett brez svojega kolega Charlieja Mungerja.

Poslovni rezultati so sicer zopet presegli pričakovanja, ima pa družba nenavaden problem, to je kopičenje denarja. Prvo letošnje četrtletje je namreč zaključila s 189 milijardami dolarjev na računu, do konca drugega četrtletja pa bo ta številka zelo verjetno presegla 200 milijard dolarjev. Apple še naprej ostaja največja naložba, v katero verjame Buffet, znan tudi kot orakelj iz Omahe, čeprav je njen delež v zadnjem četrtletju znižal za slabih 13 odstotkov. Med drugim je odkrito priznal, da se ne spozna na umetno inteligenco, je pa omenjeno tehnologijo primerjal z razvojem jedrske bombe ter oboje opisal z duhom, ki uide iz steklenice. Kljub vsemu je treba poudariti, da vsa podjetja niso pozitivno presenetila z zadnjimi objavami poslovnih rezultatov. Tako je denimo ameriška družba Builders FirstSource po poročanju o slabših rezultatih poslovanja zabeležila padec cene delnice; delnica družbe je namreč izgubila kar 19 odstotkov vrednosti v enem dnevu.

Omenjena družba je sicer dosegla pričakovanja trga glede prihodkov, vendar je imela nižji dobiček zaradi prodaje cenejših gradbenih proizvodov z nižjo maržo. Družba je kot enega od razlogov navedla tudi izredno visoko zadolževanje, zaradi katerega so njeni kupci postali cenovno bolj občutljivi in previdni. Dobre poslovne rezultate je po dveh negativnih četrtletjih končno predstavila tudi švicarska banka UBS, ki je presegla pričakovanja analitikov tako pri prihodkih kot dobičku. Integracija prevzete banke Credit Suisse naj bi bila dokončno zaključena do tretjega letošnjega četrtletja. V letu dni je cena delnice banke UBS pridobila zavidljivih 60 odstotkov, vendar to ni bilo dovolj, da bi ujela slovensko NLB (+70 odstotkov v zadnjem letu), ki je v preteklem tednu prav tako predstavila rekordne rezultate.