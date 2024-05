Na sodbo se je pritožila Gašperinova obramba, vendar ni bila uspešna. Sodišče je potrdilo kazen pet let zapora in šest tisoč evrov stranske denarne kazni. Gašperin pa pet let po pravnomočnosti sodbe tudi ne sme opravljati svojega poklica. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Po potrditvi pravnomočnosti je Gašperinova obramba na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti in zaprosila za odlog prestajanja zaporne kazni.

Sodišče je Gašperina obsodilo, ker je kot tehnični preglednik podjetja Produkt v ljubljanskih Mostah bodisi sam bodisi s pomočjo svojega nekdanjega sodelavca, preglednika Martina Hočevarja prejemal podkupnino v zameno za potrdila o tehnični brezhibnosti vozil, za katere se je kasneje izkazalo, da to niso bila. Pri tehničnih pregledih sta bodisi namerno spregledala napake vozil, bodisi vozil nista pregledala v celoti ali celo tako, da kritičnih vozil sploh nista zapeljala na pregledno stezo. V zapisnik o tehničnem pregledu, ki ga je na koncu potrdil Gašperin, pa sta vpisovala napačne oziroma lažne podatke.