Jedrsko orožje na Švedskem le v primeru vojne

Predlog obrambnega sporazuma med ZDA in Švedsko, ki ameriškim silam omogoča dostop do švedskih oporišč za hrambo orožja in druge vojaške opreme, ne predvideva namestitev jedrskega orožja na Švedskem. Premier Ulf Kristersson pa je danes povedal, da tega ne izključuje v primeru vojne.