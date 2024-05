Kot poroča tiskovna agencija Tanjug, je Vučević po srečanju izjavil, da je Srbija zavezana spoštovanju mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti vsake države članice Združenih narodov, vključno z Ukrajino. Kuleba pa je dejal, da je njegov prihod sporočilo, da obstaja prostor za nadaljnjo krepitev odnosov med državama. Poudaril je, da imata Srbija in Ukrajina veliko razlik, a tudi veliko skupnega, zato je po njegovih besedah mogoče skupaj graditi prihodnost na številnih področjih.

Srbija je v Združenih narodih sicer obsodila rusko invazijo, vendar pa ohranja tesne vezi z Moskvo in se noče pridružiti sankcijam zahoda proti Rusiji. Obisk ukrajinskega ministra v Beoogradu, kamor je prišel skupaj z ženo predsednika Oleno Zelensko, je prvi obisk predstavnika ukrajinskih oblasti v Srbiji po začetku vojne v Ukrajini. Kuleba se je z Vučevićem pogovarjal o aktualnih varnostih in političnih razmerah v svetu in možnostih gospodarskega sodelovanja v teh okoliščinah. Vučević je ob obisku še izpostavil, da je Srbija odprta za prijateljske pogovore o vseh vprašanjih in na vseh ravneh.