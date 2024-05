Lansko zimo so v tekmovanju smučarskih skokov uspešno uvedli tridimenzionalni skener za merjenje telesa, naslednji korak pa bo vstavitev senzorjev v skakalne kombinezone. Kot je zapisano na spletni strani mednarodne smučarske federacije Fis, bo imel vsak del kombinezona svoj čip s svojo značilno identifikacijsko kodo, tako da bo mogoče prepoznati vse dele obleke. To novo tehnologijo bodo najprej preizkusili med poletno serijo tekmovanj za veliko nagrado, nato pa jo bodo začeli uporabljati tudi pozimi. Z uvedbo čipov se bo zmanjšalo tudi število kombinezonov na športnika. Tekmovalec bo za vsako tekmo imel lahko na razpolago največ dva kombinezona, enega za kvalifikacije in drugega za samo tekmo.

Po novem se obetajo tudi novosti v točkovanju. Večjo težo bi naj dobil pravilno izvedeni doskok v tehniki telemark. Skupna ocena pri smučarskih skokih je sestavljena iz dolžine leta, kompenzacijskih točk za jakost vetra in višino zaletišča ter točk, ki jih skakalci prejmejo ob doskoku. Sodniki bodo odšteli tri točke, prej dve, če tekmovalec ne bo izvedel pravilnega skoka v tehniki telemark. Na željo tekmovalcev so vnesli tudi možnost, po kateri bi lahko v bodoče izjemoma izpeljali tudi pet krogov smučarskih poletov v enem dnevu. Zaradi varnosti je bilo prej število omejeno na štiri polete dnevno.

Pri mednarodni smučarski zvezi si tudi želijo, da bi bila v prihodnje ženska in moška tekmovanja vedno bolj povezana. V prihajajoči zimi bistvenih sprememb še ne bo. Srednjeročna pa si lahko obetamo skupni koledar z enim vodstvom tekmovanja.