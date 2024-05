Atrakcija že četrt stoletja navdušuje občinstvo po vsem svetu, Shaolin kung fu pa se znova vrača v Slovenjo. Po navedbah organizatorja gre za eno najbolje varovanih in atraktivnih skrivnosti na svetu, misterioznost znamenitega templja Shaolin pa je National Geographic označil za vrhunec mojstrstva obvladovanja telesa, duha, uma, energije in borilnih veščin kung fu.

Lebdenje na žebljih, met igle skozi ploščo

Občinstvo bo med predstavo lahko videlo razbijanje kamnitih plošč in železnih palic z glavo, lebdenje telesa na ostrih sulicah in žebljih, premikanje predmetov z lastno energijo, nastavljanje ostrih sulic na vrat, met igle skozi stekleno ploščo ter česa vsega je zmožno telo 80-letnega starostnika in sedemletnega otroka … Občinstvo bo lahko v predstavi tudi sodelovalo, skupaj z nastopajočimi pa izvajalo nekatere vaje.

Občinstvo bo v sinhroniziranem kratkem dokumentarnem filmu spoznalo življenje v samostanu, kjer na tisoče učencev izpopolnjuje svoje znanje borilnih veščin, obvladovanje svojega telesa in duha, kjer živijo po strogih pravilih zen-budizma in svoje znanje prenašajo iz roda v rod.

Po navedbah organizatorja že kupljene vstopnice za termine, ki so bili prestavljeni zaradi epidemije covida-19 (22. marec in 22. november 2020 ter 6. marec in 12. marec 2022) veljajo za nov termin in jih ni treba menjati.