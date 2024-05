Nekaj pred drugo uro ponoči so na novogoriški policijski upravi prejeli klic italijanskih kolegov, da pogrešajo 28-letno žensko. Italijanka naj bi se nahajala nekje v bližini meje, natančneje – nekje na območju Kobarida. Slabo uro zatem so na parkirišču na Otoni blizu Trnovega ob Soči našli njen avto, nje pa tam ni bilo. Zato so zjutraj zagnali iskalno akcijo, v kateri so sodelovali bovški policisti, pripadniki gorske enote policije, tolminski gorski reševalci, prostovoljni gasilci iz Kobarida in pa vodniki psov. Ob deveti uri zjutraj so pogrešano našli ob reki Soči na Otoni in sicer med Kobaridom in naseljem Trnovo ob Soči.

»28-letnica se je napotila na sprehod ob reki Soči, pri čemer ji je zdrsnilo, padla je v globino ter se predvidoma huje poškodovala,« so sporočili z novogoriške policijske uprave. Po nudeni zdravniški oskrbi na kraju so jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.