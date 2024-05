Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj so zaradi rednih vzdrževalnih del ustavili 27. aprila. Kot so sporočili iz družbe, so vzdrževalna dela uspešno opravili. Ker pa so trenutno razmere na trgu ugodne in je elektriko ceneje kupovati, bo blok ustavljen še vsaj teden dni.

V tem času v šoštanjski termoelektrarni toploto za Šaleško dolino in elektriko za potrebe elektroenergetskega omrežja Slovenije zagotavljajo z blokom 5 in plinskimi enotami.Šesti blok so pred tem nazadnje ustavili novembra lani zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka.Nato pa je neprekinjeno deloval kar 116 dni, kar predstavlja najdaljši neprekinjen čas delovanja v zgodovini termoelektrarne.