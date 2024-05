Policija je včeraj okoli 16. ure prejela več klicev o množičnem pretepu na nogometni tekmi nižje nemške lige med kluboma Al-Arz Libanon Essen in RuWa Dellwig. Na kraj dogodka je prišlo več kot 150 policistov, ki so zaprli dovoze do stadijona in gledalcem prepovedali izhod. Vendar je več udeležencev pretepa pred prihodom policije pobegnilo. Po navedbah prič so bili v spopadu uporabljeni tudi noži, nekateri pa so zatrjevali, da je med incidentom prišlo tudi do streljanja. Policija je na kraju dogajanja našla tudi nekaj tulcev od krogel, vendar še ni jasno, ali je šlo za prave ali za slepe naboje.

V spopadu sta bili dve osebi lažje poškodovani, ena od njih je utrpela ureznino. Policija ozadje pretepa še preiskuje, še vedno pa ni popolnoma jasno, ali je bil pretep neposredno povezan z nogometno tekmo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik tamkajšnje policija, obstaja sum, da je bil incident povezan z libanonskimi kriminalnimi sindikati oziroma klani.

Po besedah ​​tiskovnega predstavnika je bilo ob prihodu policistov na športnem igrišču od 150 do 200 ljudi, med katerimi naj bi bili tudi udeleženci prejšnjega spopada. Policisti so opravili identifikacijo obiskovalcev in zaslišali priče. V okviru preiskave bodo pregledali še videoposnetke, da bi lahko ugotovili, kaj se je na stadionu dejansko dogajalo.