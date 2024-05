Srbskega državljana Davida Kneževića so zaradi suma ugrabitve žene, s katero sta v ločitvenem postopku, ob pristanku letala iz Beograda aretirali na letališču v Miamiju. Ana Marija Knežević je pogrešana vse od 2. februarja dalje, ko je izginila iz stanovanja v Madridu, kamor se je preselila po razhodu z možem. Ta vztraja, da je bil takrat v rodni Srbiji, več tisoč kilometrov stran, a mu agenti FBI ne verjamejo. Prepričani so, da je šel v Španijo, jo ubil, njeno truplo pa stlačil v velik kovček in ga tako spravil iz njenega stanovanja. Motiv naj bi bilo skupno premoženje, vredno 15 milijonov evrov, za katerega pa se nikakor nista mogla dogovoriti, kako ga razdeliti. Knežević je bil proti delitvi na pol. Sodnik je za 36-letnika odredil pripor, zaradi begosumnosti pa ni dal možnosti plačila varnosti – da bi na sojenje tako lahko počakal na prostosti.

JUST IN: David Knezevich held without bond on kidnapping charge. Investigators allege the man from Florida was involved in his wife's disappearance in Spain. Prosecution in court said they have a very strong concern Ana Knezevich has been killed. What else we learned tonight on… pic.twitter.com/unGL4qKXkQ — Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) May 10, 2024

Trupla kolumbijske državljanke, ki je z možem več let živela v ZDA, še niso našli. A naj bi vse kazalo na to, da je mrtva že od začetka februarja. Po petkovem naroku na sodišču je v javnost pricurljalo nekaj podrobnosti o slabem odnosu med (bivšima) zakoncema, ki naj bi skušala zakon v določenem trenutku rešiti tako, da sta se dobivala z drugimi ljudmi. Skupaj sta sicer bila trinajst let. Agent FBI je v sporočilih, ki jih je pogrešana poslala svojim prijateljem, prebral, da se moža boji in se ji zdi, da je njeno življenje ogroženo. Zaradi težav z njim naj bi večkrat pomislila tudi na samomor. Na to se je odzvala obramba. Kneževićev zagovornik je namreč izpostavil, da je pogrešana trpela za psihozo, zaradi katere bi lahko vse to počela tudi načrtno. »Dolga leta se je borila z duševnimi težavami,« je dodal.

Barvni sprej, najet avto in tetovaža

Po mnenju tožilstva je preiskava sicer pokazala, da je v ugrabitev vpleten prav njen mož, s katerim sta se ločevala. Med dokazi je posnetek nadzorne kamere iz stavbe, v kateri je v Madridu živela Ana Marija. Na dan, ko je izginila, je moški z motoristično čelado nekaj po deveti uri zvečer vstopil v avlo in skušal s sprejem onesposobiti kamero oziroma jo onesposobiti. Moški se je slabo zakril, saj se na posnetku zelo nazorno vidi tetovaža na zapestju. Ravno zaradi nje naj bi bilo jasno, da je bil to David Knežević. Ta isti moški je kako uro kasneje iz stavbe odnesel velik kovček, kar je prav tako na posneto. Policija sumi, da je bilo v njem truplo 147 centimetrov visoke in 45 kilogramov težke 40-letnice, ki naj bi se ga znebil nekje na poti nazaj v Srbijo. Španski forenziki so v madridskem stanovanju našli tudi sledi krvi, a še vedno čakajo analizo DNK. Kneževićev odvetnik vse navedbe zanika. Pravi, da je bil 36-letnik takrat v domači Srbiji ter da še sploh nikoli ni bil v Španiji. Sicer pa obramba namiguje, da je Ana Marija živa in da je nekam šla z drugim moškim.

Poleg posnetkov nadzornih kamer naj bi bili ključni dokazi zoper Kneževića še avto, ki naj bi ga najel v Beogradu in se z njim zapeljal v Španijo, tetovaža na roki in sprej, ki ga je na dan izginotja skupaj z lepilnim trakom v trgovini v Madridu kupil moški, podoben Kneževiću. V trgovini so ga ujele nadzorne kamere. Preiskava naj bi pokazala, da je 29. januarja v srbski prestolnici najel avto znamke peugeot 308, da je svojo domovino zapustil tisti dan in se vrnil 5. februarja. Lastnik podjetja je policiji povedal, da so bila okna avta ob njegovi vrnitvi zatemnjena, okvirji registrskih tablic spremenjeni, z njega pa odstranjeni še dve nalepki. Z avtom je bilo narejenih 7.677 kilometrov. Pot iz Beograda v Madrid naj bi trajala kakih 26 ur, razdalja med mestoma pa znaša 2.592 kilometrov. V bližini stanovanja, v katerem je živela pogrešana, so bile z nekega avta ukradene registrske tablice. Sodeč po posnetkih so jih videli na peugeotu 308 z zatemnjenimi stekli, zaradi katerih pa se voznika v njem ne vidi.

Kdo je pošiljal sporočila?

Ana Marija Knežević, ameriška državljanka kolumbijskega porekla, in njen mož David sta v ZDA ustanovila uspešno podjetje, ki podjetjem na Floridi nudi računalniško podporo. Konec lanskega leta je odpotovala k prijateljem v Madrid, kamor se je želela preseliti po ločitvi. S prijateljico je bila nazadnje v stiku na dan izginotja, 2. februarja, potem se je za njo izgubila vsaka sled. Dan zatem sta prijateljici z njenega telefona dobili nenavadno sporočilo, v katerem jima je sporočila, da bo za nekaj dni odpotovala z moškim, ki ga je dan prej spoznala na ulici. »Spoznala sem nekoga čudovitega!!! Ima počitniško hiško kaki dve uri stran od Madrida. Za nekaj dni greva tja. Nekaj dni bom težko dosegljiva, pokličem, ko se vrnem,« je pisalo v sporočilu. Česar pa Ana Marija v telefonskem pogovoru z eno od prejemnic sporočila ni niti z besedico omenila. Zato sta prijateljici takoj posumili, da nekaj ni prav – tako zaradi vsebine kot strukture sporočila. Ko pa se Ana Marija ni prikazala na železniški postaji, od koder bi morali odriniti na izlet v Barcelono, so prijatelji in domači zagnali paniko. Takrat so gasilci vdrli v njeno stanovanje, a je tam ni bilo. Prav tako niso našli njenega telefona, računalnika in polnilcev.

Družina pogrešane je že ob izginotju prst uperila v njenega moža. Ta se najprej sploh ni javljal na telefon, potem je prek odvetnika sporočil le, da je bil v času izginotja v Srbiji, z oblastmi pa je tudi sicer sodeloval le prek zagovornika. Kakršnokoli vpletenost v ženino izginotje kategorično zanika. Njegov odvetnik Ken Padowitz je za ameriške medije dejal, da je njegova stranka nedolžna in da še nikoli ni bila v Španiji. Kako nelogično bi bilo, da bi se Knežević med preiskavo odpravil v Španijo »pomagat«, saj države ne pozna, pa tudi jezika ne govori, je še izpostavil. Potrdil je, da se je Knežević večkrat slišal s policijo in da je sodeloval v preiskavi.