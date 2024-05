V silovitih napadih čez konec tedna so ruske sile zasegle devet obmejnih vasi v okolici ukrajinskega Harkiva, trdi Moskva. Ukrajinska stran je potrdila, da je iz okolice ruskega Belgoroda čez mejo prečkalo veliko število ruskih vojaških enot. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Nazar Vološin pravi, da je bila ost ruskega napada usmerjena proti Vovčansku in Liptsiju. Ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski je ponoči povedal, da je v Harkivu prišlo do hudih spopadov. Ukrajinska stran medtem trdi, da odbija ruske napade in se bori za nadzor vasi, ki so jih zajele ruske sile. Strokovnjaki opozarjajo, da se fronta širi, k težavam ukrajinske vojske pa prispevajo tudi počasne dobave zahodnega orožja.

Guverner Harkivske oblasti Oleh Sinjehubov je zavrnil očitke, da naj bi Rusom prodor uspel zaradi pomanjkljivo utrjenih obrambnih položajev na ukrajinski strani. Ameriški možganski trust Institute for the Study of War medtem trdi, da je k uspešnemu napredovanju ruskih sil na tem območju pripomogla omejitev uporabe zahodnega orožja za napade na ruskem ozemlju, pri čemer so doslej vztrajale zahodne države. Območje, kamor so napredovale ruske enote, je bilo ves čas pod grožnjo ruskih napadov z artilerijo, kar je otežilo izgradnjo utrjenih obrambnih položajev.

Ukrajina je na napade na severovzhodu odgovorila z lastnimi zračnimi napadi. Število mrtvih v nedeljskem ukrajinskem raketnem napadu na obmejno regijo Belgorod je naraslo na 15, ruska zračna obramba pa je ponoči nad svojim ozemljem sestrelila 31 ukrajinskih brezpilotnkov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Od tega 12 brezpilotniko nad regijo Belgorod, 8 nad regijo Kursk in 4 nad regijo Lipeck in 7 brezpilotnik in 4 rakete »storm shadow« pa nad polotokom Krim.