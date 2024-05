Pacers so na domačem parketu visoko nadigrali kratkohlačnike in serijo konferenčnega polfinala poravnali po uvodnem zaostanku z 0:2. Po treh izenačenih dvobojih so Pacers tokrat dosegli tretjo najvišjo zmago v končnici v zgodovini te ekipe iz Indianapolisa.

Tyrese Haliburton je dosegel 20 točk, T.J McConnel jih je dodal 15 ob desetih podajah za Indiano, ki je zadela 56,8 odstotkov svojih metov, od tega 14 trojk, prevladovala je tudi v raketi. Šest košarkarjev Indiane je doseglo dvomestno število točk.

Pacers so že v uvodni četrtini odločno začeli in povedli že za kar 23 točk. V drugi se niso zaustavljali, po trojki Haliburtona čez Donteja DiVincenza 5,9 sekund pred glavnim odmorom so domači povedli za 30. V drugem polčasu je njihova najvišja prednost znašala tudi že velikih 43 točk.

»Opravili smo svoje delo. Oni so svoje opravili doma in dosegli dve zmagi, tudi mi pa smo opravili svoje doma in dosegli dve zmagi,« je po tekmi dejal Haliburton.

Knicks so tokrat ob odsotnosti Juliusa Randla, Bojana Bogdanovića in Mitchella Robinsona igrali še brez OG Anunobyja. Tudi Jalen Brunson ni povsem zdrav in je tokrat vpisal le 18 točk, zadel je šest od 17 poskusov iz igre. Pri New Yorku je največ točk, 20, dosegel Alec Burks.

Denver izenačil serijo

Denver je na krilih najkoristnejšega igralca lige Nikole Jokića, ki je dosegel 35 točk, še drugič v gosteh slavili pri Minnesoti in poravnali serijo na 2:2 v zmagah, prav tako po zaostanku 0:2, potem ko so Timberwolves za uvod slavili dvakrat v gosteh.

Aaron Gordon je ob tem za branilce naslova lige dodal 27 točk, zadel je 11 od svojih 12 metov iz igre, Jamal Murray je prispeval 19 točk ob osmih podajah za Denver, ki je vodil večino dvoboja.

»Zdaj je le še serija na dve zmagi,« je po tekmi povedal Jokić. Dodal je, da sta zmagi volkov na prvi in drugi tekmi v Denverju zlata zrna le še okrepili: »Dobili smo udarec, a smo se od njega pobrali in upam, da bomo zdaj lahko branili domače igrišče.«

Pri Minnesoti je Anthony Edwards sicer dosegel 44 točk, a je imel tokrat premalo pomoči soigralcev za večji uspeh. Mike Conley je dosegel 15 točk in devet podaj, Karl-Anthony Towns pa je vpisal 13 točk in 12 skokov.