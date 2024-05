Serija drugega kroga končnice Dallasa v ligi NBA začenja močno spominjati na prvo proti LA Clippers. Tedaj so Luka Dončić in soigralci tako kot zdaj proti Oklahomi prepričljivo izgubili prvo tekmo, a nato dobili drugo na gostovanju ter zatem tudi tretjo pred domačimi navijači. V izredno trdem obračunu, ki je bil pravi pokazatelj, da se v končnici igra povsem drugačna košarka kot v rednem delu sezone, je pri moštvu iz Teksasa vnovič zablestel PJ Washington, ki je bil s 27 točkami najboljši strelec. Dončić je 22 točkam dodal kar 15 skokov in pet asistenc.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Oklahoma prišla do desetih točk prednosti in kazalo je, da je na poti do druge zmage. A delni izid Dallasa 16:0 je spreobrnil potek tekme, gostitelj pa do konca nasprotniku ni več dovolil, da bi ga ujel. V želji po zmagi so igralci Oklahome celo namerno delali osebne napake nad Dereckom Livelyjem, a to ni prineslo želenega učinka, saj je bil novinec pri Dallasu uspešen osemkrat od 12 poskusov s črte prostih metov. »Izjemen je. Ljudje pozabljajo, da je novinec. Zadeval je proste mete, kar je bilo pomembno za ekipo in za njegovo samozavest. Ni nas motilo, da je Oklahoma namerno delala prekrške nad njim. Zaupamo vanj, trener Jason Kidd pa je to dokazal s tem, da ga ni vzel iz igre. Lahko mu izrečem samo spoštovanje, da je zadeval v tako pomembnih trenutkih tako pomembne tekme. Znova bi izpostavil, da gre za novinca. Je visok, odličen v obrambi, zna blokirati mete in dobro bere igro. Že zdaj je izjemen, a ima potencial, da postane še precej boljši. In prepričan sem, da bo,« svojega soigralca ni mogel prehvaliti Luka Dončić.

Pri slovenskem zvezdniku se zdi, da je iz tekme v tekmo bolj izčrpan. Ko po obračunih zapusti parket in se po hodnikih sprehodi do slačilnice, je na njegovem obrazu opaziti grimase od bolečin. Znova je prejel udarec v desno koleno, ki ga muči še od serije z LA Clippers, na levi nogi ima težave z gležnjem in stegensko mišico. »Vse,« je Dončić odgovoril na vprašanje po tekmi, kaj ga boli. A v isti sapi dodal, da je pomembna le zmaga. Med tekmo je v boju za žogo tudi grdo padel na hrbet, a pravi, da ga to ne skrbi. »Udaril sem se, a to je zadnja od mojih skrbi. Bolečina od udarca mine v dnevu ali dveh. Bolj me skrbi koleno. A to je del posla. Želim si le, da bi sodniki ohranili enak kriterij za obe moštvi. To je vse.« Dončić zaradi vseh poškodb znova ni bil pretirano uspešen pri metu, zadel je eno trojko v štirih poskusih. Pri Oklahomi je bil z 31 točkami, desetimi skoki in šestimi asistencami znova najučinkovitejši posameznik Shai Gilgeous-Alexander.

