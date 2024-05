Ko so pri nogometni Olimpiji pred tednom dni obelodanili, da Zoran Zeljković ni več glavni trener, nato pa v naslednjih dneh zanj niso uspeli najti ne zunanje ne interne zamenjave in je vodenje moštva na tekmi z Mariborom prevzel kar športni direktor Goran Boromisa, se je večina navijačev Ljubljančanov že vnaprej sprijaznila s porazom na večnem derbiju. Urejeni klubi takšnih odločitev pač ne sprejemajo. Maribor je kaos v vodstvenih strukturah tekmeca iz prestolnice izkoristil in prišel do zmage z 2:1 ter ga za nameček prehitel še na drugem mestu na lestvici krog pred koncem sezone.

Ljudski vrt znova trdnjava

Za zadnji večni derbi v letošnji sezoni se je v Mariboru, kjer sta si obe navijaški skupini Viole in Green Dragons nekaj ur pred tekmo skočili v lase, ob posredovanju policije pa sta jo lažje skupila dva policista, iskala karta viška. Kako se tudi ne bi, ko pa štajerski klub doživlja preporod, s prihodom turškega vlagatelja Alcuna Ilicalija, ki si ji derbi ogledal v živo, pa se mu obeta svetla prihodnost. Na zadnjih 13 tekmah pred obračunom z Olimpijo je vknjižil devet zmag in štiri remije, zadnji poraz pa doživel 18. februarja proti Muri, pa še to za zeleno mizo zaradi izgredov navijačev. V državnem prvenstvu je na igrišču moštvo Anteja Šimundže nazadnje klonilo 12. novembra lani proti novemu prvaku Celju. Povsem drugačno je stanje pri Olimpiji, ki zaradi pogostih kadrovskih in trenerskih rošad ter čudnega delovanja vodilnih mož ne najde mirnosti, kar se posledično odraža na rezultatih.

V skladu s trenutnima formama moštev je Maribor na zelenici Ljudskega vrta deloval bolj samozavestno. Po podaji Josipa Iličića je po seriji napak obrambnih igralcev Olimpije in vratarja Matevža Vidovška v prvem polčasu prek Hilala Soudanija povedel Maribor, ki bi lahko na glavni odmor odšel z višjo prednostjo, a sta bila gola Iličića in Arnela Jakupovića zaradi tesnih prepovedanih položajev upravičeno razveljavljena. Olimpija je po preigravanju Nemanje Motike in strelu Davida Sualeheja sicer prišla do izenačenja, ko je po fliperju v kazenskem prostoru lastno mrežo zatresel Martin Milec. A so gostitelji hitro znova povedli. Po lepi podaji iz kota Iličića je z glavo zadel Pijus Širvys in postavil končni izid.

»Zahtevna tekma, prigarana zmaga. Čutili smo, da je stadion poln, z izredno kuliso. Bili smo predvsem pragmatični, delovni, bojeviti. Derbiji se marsikdaj ne dobijo samo z lepoto v igri in prevlado na igrišču, ampak tudi z značajem ter pristopom,« je pojasnil trener Maribora Ante Šimundža. Njegovo moštvo je v spomladanskem delu prvenstva dobilo vseh devet tekem na domačem stadionu. »Takšna serija daje samozavest. Igralci vidijo, da zadeve, ki jih delajo na treningih, pijejo vodo in uživajo v delu. Tudi ob nekoliko slabši izvedbi smo sledili principom in imeli red v igri. V drugem polčasu smo to počeli bolje kot v prvem in se dobro odzvali.« Precej bolj klavrno je bilo vzdušje pri Olimpiji. »Nismo si zaslužili poraza. Odločila je akcija iz kota. Prvih dvajset minut smo imeli ogromno priložnosti, ki bi lahko bile odločilne in bi jih morali bolje izkoristiti. Ko smo se končno vrnili, nas takoj preseneti drugi gol nasprotnika iz kota. Na tekmo smo bili kljub vsemu dobro pripravljeni. Kar je bilo odločilno v taktičnem delu je nestrpnost in hitenje,« je ocenil Goran Boromisa.

Celjani dvignili pokal za prvaka

Slavnostno je bilo tudi v Celju, kjer je moštvo trenerja Damirja Krznarja po tekmi s Koprom zasluženo v zrak dvignilo pokal za naslov državnega prvaka, drugega v klubski zgodovini. Junak zmage z 2:1 je bil Aljoša Matko z dvema zadetkoma, s tem pa je na vrhu lestvice strelcev ujel igralca Maribora Arnela Jakupovića. Oba sta zabila po 17 golov. Aluminij je z visoko zmago s 4:1 proti Rogaški ohranil upe za obstanek med prvoligaši.

Izidi 35., predzadnjega kroga v 1. SNL: Rogaška – Aluminij 1:4 (0:4, Mijić 63; Schaubach 23, Kljun 36, Tanyi 42, 45), Domžale – Radomlje 1:1 (1:1, Šturm 11/ag; Nlandu 35), Maribor – Olimpija 2:1 (1:0, Soudani 15, Širvys 68; Milec 58/ag), Celje – Koper 2:1 (1:1, Matko 15, 75; Tičić 27), Bravo – Mura 1:1 (0:0, Maher 89; Čakš 51).