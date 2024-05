»Utrip, tradicija, sporočilo in rekreacija,« sta prijateljici Jana in Inge našteli razloge, zakaj se že vrsto let udeležujeta pohoda Pot ob žici. Inge se je v soboto na zgodovinsko pot, na povojni pomnik na čase, ko je Ljubljano v času italijanske in pozneje nemške okupacije med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica, podala z majico z napisom »Smrt fašizmu, svoboda narodu«, pri čemer je njena prijateljica povedala, da ima enako majico s seboj v nahrbtniku. »Sva povojna generacija,« sta dejali sogovornici, ki sta si majico s partizanskim geslom še z dvema prijateljicama pred časoma stiskali za enega od koncertov pesmi upora in svobode v središču Ljubljane. Sicer pa je, ko smo se v pogovoru vrnili k sobotnemu pohodu, Jana še dodala, da je na pohodu »vzdušje super, tisto pravo, rekreativno. Letos se mi zdi, da je ogromno ljudi. Srečali sva prijatelje.« Nato sta pohodnici dobre volje odšli naprej po spominski poti.

Po navedbah organizatorjev je ena največjih športnorekreacijskih prireditev v Sloveniji v treh dneh gibanja, med četrtkom, 9. maja, in soboto, 11. maja, privabila več kot 37.000 udeležencev. Pričakovali so jih nekaj več, okoli 40.000, a ne glede na to so bili z odzivom zadovoljni. Na sončno soboto se je na pohod odpravilo več kot 14.700 rekreativcev, ki so prehodili vso skoraj 35 kilometrov dolgo traso ali pa krajšo pot, medtem ko je v središču mesta potekal še teh trojk, tekačev pa je bilo 3654.

Pohodniki različnih generacij

Na poti okoli Ljubljane, ki ob svojem zgodovinskem pričevanju predstavlja tudi enega največjih mestnih parkov, se je v soboto trlo pohodnikov različnih starosti. Pod bujnimi krošnjami dreves so na odseku pred eno od kontrolnih točk ob Koseškem bajerju, kjer so udeleženci prejeli žig na svoj pohodniški kartonček, hodili pari in prijatelji različnih generacij, sodelavci, sosedje, družine z majhnimi otroki in druge pohodniške sestave.

»Krasen dogodek, krepitev zdravja, spoznavanje ljudi, srečevanje prijateljev in kolegov. Čudovito doživetje,« je svoje izkušnje strnila Marjeta iz Ljubljane. Na Pot ob žici se je podala z dolgoletno prijateljico Tino, prav tako Ljubljančanko, in sodelavko Nušo iz Celja. Pri čemer so pohodnice pritrdile, da je eden od razlog za udeležitev pohoda Pot ob žici tudi simboličen. Čeprav to ne velja nujno za vse. Spomin na osvoboditev Ljubljane, kot je dejala 30-letnica, zanjo ni bil razlog, da se je udeležila pohoda, temveč je šla, »ker je organiziran prijeten sprehod in je lepo vreme«.

Počitek na koseški postojanki

Na postojanki ob bajerju v Kosezah so si mnogi pohodniki pred nadaljevanjem poti privoščili počitek na travi ali v baru. Med postankom so pripovedovali tudi o različnih prizorih, ki so jih doživeli na pohodu. Kar nekaj stojnic z limonado, nekje celo še z mafini, so ob pot postavili otroci, na enem od odsekov je bilo mogoče slišati tudi igranje v živo. Na PST je v soboto po pripovedovanju trojice pohodnic prišel tudi glasni harmonikar s Tromostovja. »Še sreča, da ni začel igrati, ko smo šle mimo, je pa imel kovček že odprt,« je dejala sogovornica.

Na Poti ob žici je bilo tudi letos mogoče spremljati partizansko simboliko, rdeče zvezde na majicah in partizanske čepice na glavah pohodnikov. »To je sploh fino, zastave, ki jih nosijo, rdeče zvezde,« je dejala ena od starejših pohodnic.

V partizanski uniformi se je na pohod z mamo odpravil 10-letni Phinneas. Po besedah njegove mame Katje je vztrajal, da gre v tej opravi na PST. »Moja babica, njegova prababica, je bila kurirka. Vsa družina je bila partizanska. Glede na to, da je to Pot spominov in tovarištva, je to spomin, ki ga moramo ohraniti, ker so se borili za našo svobodo,« je dejala Katja. Ter dodala, kako je vzdušje na poti zelo prijazno in da je veliko tudi akcij za podporo Palestini, »kar se mi zdi zelo pomembno«.

Tridesetletni pohodnik Žiga je dejal, da je lani videl več partizanske simbolike, da pa je bilo letos veliko palestinskih zastav. Pri čemer je bilo v nekem trenutku na koseški postojanki mogoče opaziti vse več ljudi z nalepkami lubenic na majicah. Ta simbol podpore Palestini sta na PST med drugimi razdeljevali Eva Marn in Teja. »Nekatere organizacije, posamezniki in gibanja za Palestino smo se dogovorili, da se udeležimo današnjega organiziranega pohoda. Med ljudmi smo delili nalepke lubenic in se pogovarjali o Palestini,« je povedala Eva Marn. Tako je bilo v soboto na Poti ob žici mogoče slišati tudi vzklike: »Za svobodno Palestino!«

Pot spominov in tovarištva so spremljali tudi ozaveščevalni plakati in okvirji za fotografiranje Amnesty International Slovenije o soglasju v spolnosti, na nekaterih točkah na Poti ob žici pa so podpise zbirali tudi za evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice, ki se zavzema za varen in dostopen splav.