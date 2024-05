Kranj. Potem ko so junija lani v Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) po zgledu kulinaričnih festivalov v Radovljici in Škofji Loki organizirali prvi kulinarični festival v gorenjski prestolnici in ga poimenovali Okusi kranjskih miz, se v teh dneh pripravljajo na njegovo precej razširjeno nadaljevanje. Šestim gostinskim ponudnikom, ki so sodelovali v lanski kulinarični zgodbi, so se namreč letos pridružili še štirje kranjski gostinci, poleg teh pa se je v festival vključilo še enajst gostiln iz štirih sosednjih občin: Naklo, Tržič, Cerklje na Gorenjskem in Preddvor.

»V vseh sedemnajstih gostilnah so jedilnike zasnovali z mislijo na to, da gostom kar najokusneje predstavijo sestavine, ki jih pridelujejo lokalni dobavitelji, s katerimi gostinci tesno sodelujejo,« so pojasnili v ZTKK in dodali, da bodo menije na letošnjih Okusih kranjskih miz ponudili po enotni ceni 29 evrov (lani po 26 evrov). Kaj vse bodo ponudili gostom in kako chefi oziroma vodje gostiln sodelujejo z lokalnimi kmetovalci, razkrivajo na spletni strani Visit Kranj, kjer je treba opraviti tudi obvezno rezervacijo mize v izbrani gostilni.

Kulinarično pestro tudi poletno dogajanje

»Veseli me, da smo ob lanskih premiernih dnevih kranjske kulinarike dosegli nadpovprečen rezultat in zabeležili približno sedemsto gostov. Ker smo prejeli vrsto namigov, da je treba projekt nadaljevati, pa tudi sodelujoči gostinci so izrazili željo po širitvi dogodka, smo festival letos zastavili precej širše. Kranju so se pridružile še štiri občine, festival pa je bogatejši za enajst gostinskih ponudnikov,« je zadovoljen direktor ZTKK Klemen Malovrh.

Dejal je, da tako kot gre ljubezen skozi želodec, gre tudi turizem skozi želodec: »Tudi zato se mi zdi pomembno, da se imajo obiskovalci v naši regiji dobro ne le zaradi pestrih doživetij, ampak tudi zaradi dobrih kulinaričnih zgodb.«

Okusi kranjskih miz pa po besedah Malovrha še zdaleč ne bodo edini kulinarični dogodek letošnjega leta v gorenjski prestolnici. Od 31. maja bodo petki na Glavnem trgu v znamenju festivala Kr'petek je, na katerem bodo sodelovali številni lokalni kulinarični ponudniki, festival Kranfest bodo tradicionalno nadgradili s Karavano okusov, dogajanje v središču mesta pa bodo že 18. maja popestrili s kranjsko Odprto kuhno. Tako kot minula leta bodo brbončice gurmanov razvajali tudi na Kranjski dolgi mizi, ki bo v začetku septembra, okusno in zabavno pa bo tudi na dnevih Kranjske klobase in piva, ki bosta 13. in 14. septembra.

*** Zdi se nam pomembno, da se imajo obiskovalci v naši regiji dobro ne le zaradi pestrih doživetij, ampak tudi zaradi dobrih kulinaričnih zgodb. Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj