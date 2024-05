Ruska vojska v zadnjih dneh trdi, da napreduje v okrožju Harkiv na vzhodu Ukrajine. V petek je na rusko-ukrajinski meji, 40 kilometrov severno od milijonskega Harkiva, začela ofenzivo. V soboto je zavzela pet vasi, v nedeljo še štiri in se približala mestecu Vovčansk. Ukrajinske lokalne oblasti, ki poročajo, da je vse mejno območje »v ognju«, so z avtobusi evakuirale več kot 4000 civilistov. »Zadnji dve noči nismo spali,« je za televizijo Deutsche Welle dejala starejša begunka.

»Situacija na fronti je napeta,« je v nedeljo na telegramu priznal poveljnik ukrajinske vojske general Oleksandr Sirski, »boji so siloviti.« Vendar tudi poudarja, da je ukrajinska vojska ustavila rusko napredovanje. Ruska vojska pa se hvali s »prodorom globoko za sovražnikove obrambne položaje«.

Cilji ofenzive

Vsekakor še ne gre za ruski preboj fronte. Po ocenah vojaških analitikov tudi ne za silovitejšo ofenzivo z velikimi silami. Z ofenzivo v okrožju Harkiv poskuša ruska vojska šele najti šibko točko ukrajinske obrambe, preko katere bi bil mogoč preboj z veliko ofenzivo. Hkrati poskuša prisiliti ukrajinsko vojsko, da bi premaknila del enot z drugih delov fronte, kjer bi potem poskušala zares izvesti preboj. Tako se zdi, da glavni cilj ruske vojske ni osvojitev milijonskega Harkiva (ki ga je v resnici težko zavzeti), ampak Časiv Jara 250 kilometrov jugovzhodneje. Če namreč to mesto, ki je na vzpetini, pade, se bi ruski vojski odprl ves Doneck, ki je še v rokah Ukrajincev, tudi mesti Kramatorsk in Slovjansk.

Ukrajinci nimajo granat

Predsednik Volodimir Zelenski je v televizijskem nagovoru izjavil, da ukrajinska vojska izvaja protinapade. »Prekrižati načrte ruske ofenzive je zdaj naša glavna naloga,« je dejal. Zahodne zaveznike je znova pozval, naj pohitijo z dobavo orožja in streliva. »Kar res pomaga, sta orožje in strelivo, ki se ju pošilja Ukrajini, ne pa obljube o dobavah orožja in streliva,« je zapisal na meti.

V Kijevu že več tednov opozarjajo na pričakovano rusko ofenzivo v okrožju Harkiv, medtem ko zahodna pomoč v strelivu in orožju zamuja, ukrajinski vojski pa primanjkuje tudi vojakov. Ukrajinci tako nimajo dovolj granat, prav topovi pa so najpomembnejše orožje v tej vojni. Šele junija bo EU začela dobavljati obljubljenih 900.000 granat, ki naj bi jih na pobudo Češke za Ukrajino nabavila v drugih delih sveta.

Ukrajinski »protinapadi«

V odgovor na rusko ofenzivo v okrožju Harkiv ukrajinska vojska vse bolj izvaja napade iz zraka na ruski okrožji Belgorod in Volgograd. Rusko obrambno ministrstvo je v nedeljo poročalo, da so opoldne ukrajinski brezpilotniki napadli okrožje Belgorod. Dopoldne pa je ukrajinska vojska z izstrelkom ročka-u deloma porušila stanovanjski blok v polmilijonskem mestu Belgorod, 80 kilometrov severno od mesta Harkiv. Umrlo naj bi vsaj sedem civilistov. Trije pa so po poročanju Al Jazeere umrli v milijonskem mestu Doneck na vzhodu Ukrajine, potem ko so po trditvah ruskih okupacijskih oblasti Ukrajinci z ameriškim izstrelkom himars zadeli restavracijo.

Ukrajinski brezpilotnik pa je v noči s sobote na nedeljo napadel rafinerijo v bližini milijonskega Volgograda (nekdanjega Stalingrada), 600 kilometrov vzhodno od Harkiva. Požar naj bi pogasili, žrtev ni bilo. Isto noč naj bi ruska protizračna obramba nad Volgogradom prestregla osem ukrajinskih brezpilotnikov.