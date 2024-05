Medtem ko Izrael še naprej poziva prebivalce Rafe, naj zapustijo območje pred bližajočo se ofenzivo, hkrati pa že stopnjuje napade v tem delu Gaze, se še naprej vrstijo pozivi mednarodne skupnosti proti začetku kopenske ofenzive, pri kateri vztraja Izrael. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je včeraj zagovarjal odločitev o prekinitvi dobave 3500 bomb Izraelu zaradi zaskrbljenosti, da bi jih uporabili v Rafi, in odločitev utemeljil z besedami, da Izrael nima »verodostojnega načrta« za zaščito približno 1,4 milijona civilistov, ki so tam našli zatočišče. Pošiljka 3500 bomb je za zdaj edini paket orožja, ki je bil zadržan, a se to lahko spremeni, če bo Izrael napadel mesto, je še dodal.

Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se ta čas mudi na bližnjevzhodni turneji, je medtem v Kairu z egiptovskim kolegom Samehom Šukrijem izrazila zaskrbljenost zaradi zastoja pogajanj o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Posvarila sta pred kopensko ofenzivo v Rafi, Fajonova pa je znova pozvala k odprtju tamkajšnjega mejnega prehoda. »Skrb zbujajoče so tudi informacije, da poteka nadaljnja prisilna evakuacija Palestincev iz Rafe. To so kršitve mednarodnega humanitarnega prava,« je dodala ministrica.

Egipt je sicer včeraj napovedal, da se bo pridružil tožbi proti Izraelu zaradi genocida, ki jo je na meddržavnem sodišču vložila Južna Afrika. To bodo storili zaradi vse večje intenzivnosti in obsega izraelskih napadov v Gazi.