Tast je visok in že nekaj časa razmišlja o nakupu novega avtomobila. Na radarju ima zlasti velike športne terence. Prepričan je, da so bolj primerni za ljudi njegovih dimenzij. Kadar imam na testu kaj večjega, ga z veseljem povabim, naj preizkusi, kako se v teh rečeh sedi. Rezultat je večinoma dokaj podoben. Udarec z glavo ob okvir vrat ob vstopu, čohanje z glavo po stropu, voznikov sedež tako daleč zadaj, da je že skoraj v zadnji klopi in podobno. Športni terenci so praviloma pač zgolj večji navzven. Ko sem mu pripeljal Fordovega tourneo connecta s štirikolesnim pogonom, je dober del omenjenih težav odpadel, se pa je pojavila nova – avto preprosto ne ustreza sodobnim estetskim idealom. Če smo iskreni, verjetno ne ustreza estetskemu idealu nobene dobe.

Tourneo connect AWD je Fordova različica Volkswagnovega caddyja s štirikolesnim pogonom. Avto je dolg in visok in škatlast in od daleč se vidi, da je človek, ki ga vozi, verjetno tisti hip še vedno v službi. Pač, estetika klasičnega obrtniškega kombija, ki je ob izginotju enoprostorcev postal ena redkih alternativ za družinsko prevozno sredstvo tistih, ki na prvo mesto postavijo praktičnost in so se za to pripravljeni odpovedati šminki.

V duhu praktičnosti je tudi opremljen. Veliko trde plastike, ki je relativno trpežna in se jo da hitro očistiti, če otroci v avto prinesejo blatne čevlje. Sedeži so solidno udobni in prekriti s tkanino. Na pretek je tudi odlagalnih površin za plastenke, robčke, dude, sendviče, natikače, parkirne listke. Avto je opremljen s sedmimi sedeži, od tega imajo štirje isofix – levi in desni sedež v srednji vrsti in oba sedeža v zadnji vrsti. Zadnja vrata so drsna, kar je odlično. Med parkiranjem na tesnih parkiriščih ne bo več bojazni, da bi otroci preveč odprli vrata ob izstopanju in povzročili škodo. Se pa drsna vrata odpirajo zgolj do konca srednje klopi. To pomeni, da je realen scenarij vseeno prostor za tri otroške sedeže (eden v srednji vrsti in dva v zadnji). Bo pa dovolj prostora, da s seboj vzameš še dedka in babico. Tudi prostora za tovor je s 650 litri pri postavitvi s sedmimi sedeži dovolj za kak izlet, čeprav so litri razporejeni zlasti vertikalno, kar ni idealna geometrija prtljažnika. Če zadnja sedeža zložiš, dobiš nekaj več razkošja, a v dveh nivojih. Če ju vzameš ven iz avtomobila, pa se ti razpre razkošnih 1720 litrov. Ko zložiš še srednja sedeža, to naraste na 3105 litrov.

Ni pa avto povsem brez estetskih vrlin. Velika panoramska streha pri paketu active močno popestri vožnjo sopotnikom v zadnjih vrstah. Lepo je urejena tudi armatura pred voznikom. Malo zastarelo medtem deluje mešanica analognih števcev in malega digitalnega zaslona za volanom. Po drugi strani so pri klimi zopet preveč zajadrali v smer digitalnega z »gumbi« na dotik za uravnavanje klime.

Kar se tiče voznih lastnosti, avto izpolni naloge. Težko pa bi rekli, da ti ob tem zapoje srce. Štirikolesni pogon pomeni, da je avto zmožen premagati tudi manj idealne terene. Na čista brezpotja z njim vseeno ni pametno zapeljati. Zlasti zaradi relativno nizke odmaknjenosti od tal. Bolj je namenjen premagovanju nevšečnosti snežne podlage in razmočenih makadamskih in gozdnih poti. Predstavljam si, da bi si z njim znala pomagati družina, ki živi malo bolj na samem v objemu idilične narave, ali pa obrtnik, ki ga pot ponese tudi v kakšno hribovsko naselje. Zmožnost kljubovanja nečvrstim podlagam pa bi prišla prav tudi avanturistom, ki se za aktivno preživljanje prostega časa radi s športno opremo zapeljejo neposredno na plažo. Štirikolesni pogon ima medtem pomanjkljivost, ko gre za udobje. Na voljo je zgolj s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Vožnja v zastojih med potjo na morje bo zlasti za razvajence, vajene avtomatikov, bolj naporna.

Med splošno vožnjo se 2-litrski turbodizelski motor obnaša po pričakovanjih. Okoli 1,7 tone težek avto poganja brez težav, ni pa pričakovati brzinskega prehitevanja. To avtomobilu ne diši. Tudi sicer ni med divjaki. Do stotice potegne v ležernih 12,5 sekunde, najvišja hitrost pa znaša 185 kilometrov na uro. Že okoli avtocestne omejitve boste dosegli prag udobnosti vožnje. K temu prispeva tudi zvočno tesnjenje, ki bi lahko bilo boljše. Je pa bila med testom povprečna poraba 6,7 litra na 100 kilometrov za takšno velikost avtomobila žepu prijazna.

Tourneo connect AWD je praktičen, a estetsko prikrajšan avtomobil in zato nagovarja dokaj nišno skupino kupcev, ki potrebujejo točno to, kar ponuja. Cena, ki je v primeru testnega modela znašala 43.250 evrov, sodi v rang, ko kupci z manj specifičnimi potrebami dobijo tudi kaj drugega.