Prednosti vodika so znane že nekaj časa, kljub temu boste le s težavo pri nas našli lokacijo, kjer bi lahko napolnili svoj vodikov avtomobil. Po mojih zadnjih znanih podatkih je bila v vsej Sloveniji zgolj ena polnilnica – pri podjetju Salonit iz Anhovega. Tudi globalno se skupno število polnilnic ustavi nekje pri 1100. Zakaj?

Eden od razlogov je gotovo preboj in popularizacija električnih avtomobilov. So dragi in naporni, ko vidimo kopnenje odstotkov baterije. Draga in zamudna je tudi gradnja omrežja javnih polnilnih postaj zanje. Po drugi strani je zlasti v družbah, kot je Slovenija, kjer večina ljudi živi v hišah, z električnimi avtomobili veliko lažje skočiti na hrbet obstoječe infrastrukture in na tak način dobiti kritično maso uporabnikov do trenutka, ko se postavljanje dovolj velike javne mreže polnilnic ekonomsko izplača. Če svoj električni avto priklopite na običajno domačo vtičnico, ga boste na uro napolnili za kakšnih 10 kilometrov. Kar je v eni noči dovolj, če se z avtom peljete do bližnje službe in nazaj. Z vgradnjo domače polnilnice se hitrost polnjenja bistveno poveča. Takšno šlepanje na obstoječi infrastrukturi z vodikom preprosto ni mogoče. Avta se žal ne da napolniti tako, da bi odprli pipo in vanj natočili vodo. Vodika pa tudi ne boste proizvajali doma. Prav tako so cene avtomobilov na gorivne celice praviloma višje od klasičnih električnih avtomobilov.

Javna infrastruktura je prvi pogoj kakršne koli prihodnosti vozil na gorivne celice. EU je pred časom sprejela načrt za postavitev vsaj ene vodikove polnilnice na vsakih 200 kilometrov po glavnih prometnih koridorjih. Še bolj ambiciozne načrte imata Japonska in Južna Koreja, kjer so si do leta 2030 postavili cilj 800.000 in 850.000 avtomobilov na gorivne celice. Ni čudno, da sta najbolj slavna avtomobila na gorivne celice Toyotin mirai in Hyundaijev nexo. Kljub ambicijam je prodaja v zadnjih letih strmoglavila. Na Japonskem so jih lani prodali le še 424 (83 odstotkov manj kot leta 2020), v Južni Koreji pa 4631 (55 odstotkov manj kot leta 2022). Tudi v Evropi se je lani prodalo le še 773 vozil (39,5 odstotka manj kot leta 2022). Se pa prodaja dviguje v ZDA in na Kitajskem. Tehnologija zagotovo ima prihodnost. Na kratki rok jo je videti na področju transportnih vozil, kjer baterije ne pridejo v poštev. Ko bo infrastruktura zanje zgrajena, bo morda spet čas za premislek o vodikovih osebnih avtomobilih.