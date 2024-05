Večina tistih zemljanov, ki ima v lasti avto, ga uporablja racionalno in predvsem za vožnjo od točke a do b. Peščica z nekaj več pod palcem si lahko privošči dodaten avto, ki ga namenjajo užitku. Izbranci pa se lahko pohvalijo, da je njihov vozni park bogat, ker si štirikolesnikov želijo in si jih predvsem lahko privoščijo. Mednje sodijo tudi (nekdanji in sedanji) vrhunski športniki, tisti najbogatejši, katerih vrednost premoženja je astronomska. Med njimi je tudi Slovenec.

Začnimo z vprašanjem, zakaj bi nekdo sploh imel v garaži dvomestno število avtomobilov, če lahko hkrati vozi le enega? »Motivi za tako početje so lahko različni. Čeprav so dragi avtomobili verjetno res boljši, varnejši in udobnejši, pa običajno od neke točke naprej njihova kakovost daleč presega dejanske potrebe kupca. V igro vstopa simbolična vrednost avtomobila, saj z njim lastnik sporoča nekaj o sebi, o svoji osebnosti, premoženju, družbenem položaju. Glede na to, da imajo v današnji družbi športniki precejšnji ugled, ni posebne potrebe po tem, da bi ga simbolično krepili še z vrsto vozila. Morda je zadaj tudi nagnjenost k tveganju, ko dražji avtomobili omogočajo več vozniških podvigov? Sicer pa tudi povsem običajni državljani kupujejo glede na svoje potrebe, če le zmorejo, predrage avtomobile. Avtomobilska industrija s svojimi marketinškimi potezami ustvarja želje, ki jim kupci sledijo, kolikor zmorejo. Premalo je na tem in ne samo na tem področju kritičnega razmisleka,« pojasnjuje psiholog Marko Polič.

Mayweatherjevemu avtu vrednost poskočila 30-krat

Na seznamu športnikov, katerih zbirka avtomobilov je vredna več milijonov, so na primer nogometaš Cristiano Ronaldo, košarkar LeBron James, teniški igralec Roger Federer, igralec baseballa Yoenis Cespedes, dirkač formule 1 Lewis Hamilton in boksar Floyd Mayweather. Prav slednji, ki sodi med redke športne milijarderje, je bil že med kariero znan po tem, da se je po zmagi odpravil v prodajni salon in se nagradil z večjim številom avtomobilov, ki jih ima danes v treh garažah. Med njimi so tudi ferrariji, lamborghiniji in rolls-roycei. »Zjutraj po navadi še ne vem, s katerim avtom se bom zapeljal tisti dan. Imam res veliko izbiro, mora pa biti avto črne barve. Vedno stavim na črno,« pravi boksar, ki je kariero končal brez poraza (dobil je vseh 50 dvobojev) in zase pravi, da je najboljši vseh časov. Vzdevek Denar so mu dali z razlogom, z nakupom nekaterih avtomobilov pa je zadel v polno, saj se je njihova vrednost z leti močno dvignila. Takšen je na primer mclaren F1, za katerega je pred tremi desetletji odštel 625.000 ameriških dolarjev, njegova vrednost pa je danes 30-krat večja. V garaži ima tudi lamborghinija aventadorja, vrednega 518.000 dolarjev, rolls-roycea phantoma (465 tisočakov), mercedesa SLR mclarena (450.000) in bentleyja mulsanna (310.000). Čeprav ne boksa več, saj je kariero uradno končal leta 2017, pa še vedno služi denar, saj je promotor številnih dvobojev v borilnih veščinah.

Pomemben del življenja Cristiana Ronalda, prav tako milijarderja, so tudi avtomobili. Uspešen je tako na nogometnem igrišču kot zunaj njega (veriga hotelov, 629 milijonov sledilcev na instagramu), zato si zbirko avtomobilov, ki je vredna več kot 25 milijonov dolarjev, brez težav privošči. Njegova zvezda na štirih kolesih sliši na ime bugatti centodieci, za katerega je odštel blizu devet milijonov dolarjev, in to z razlogom. Izdelali so jih zgolj deset. Podaril si ga je za 36. rojstni dan. Najmanj milijon je odštel še za nekaj prestižnih avtomobilov, med katerimi so bugattija veyron (1,8 milijona) in chiron (3 milijone) ter mclaren senna (1 milijon). Vitali Kutuzov, njegov nekdanji soigralec pri Sportingu iz Lizbone, se spominja, da je bil Ronaldo nor na avtomobile, že ko je začenjal kariero. Še več. »Ko si je kupil prvega mercedesa, sploh še ni znal dobro voziti. A bil je tako zelo srečen, da se je lahko z njim pripeljal do stadiona,« se spominja Kutuzov. Resnejše zbiranje avtomobilov je Ronaldo začel leta 2009, ko je podpisal pogodbo z Manchestrom Unitedom.

Porsche je bil Dončićeve otroške sanje

Med športniki, ki prejemajo milijonsko plačo, je kar nekaj Slovencev, doslej pa sta največ zaslužila Luka Dončić (vrednost premoženja lani 74,1 milijona evrov) in Goran Dragić (70,7). Slednji avgusta z dogodkom v dvorani v Stožicah končuje bogato kariero. Med košarkarjema je kar 13 let razlike v letih, ki se pozna tudi pri njunem pogledu na avtomobile. Dragič je racionalen, Dončić zapravljiv. »Osebno mi avto predstavlja le prevozno sredstvo. Najpomembnejše mi je, da je udoben in prostoren, dobrodošla so tudi drsna vrata, da je družini prijazen, prav nič pa mi ne pomeni to, da bi imel denimo kak drag športni avto. Ne vem, ali je izraz primeren, a rekel bi, da sem želje po ferrarijih ali lamborghinijih že prerasel. Res je, da bi si lahko privoščil tak avto, a v tem ne vidim smisla, to nisem jaz,« je že pred leti dejal Goran Dragić.

Ima jih 13, z njimi pa se rad pohvali. Tako obsežna je zbirka avtomobilov Luke Dončića, katere del so tudi porsche 911, ki ga ima za vožnjo v Sloveniji, lamborghini urus, ferrari 812 superfast, chevrolet camaro letnik 1968 in pa mogočni apocalypse hellfire 6x6, ki ga trenutno najbolj navdušuje. Za šestkolesnega terenca z močjo 800 konjev je odštel okoli 250 tisočakov. »Od nekdaj sem si želel porscheja, to so bile moje sanje od otroštva. Panamera je eden najlepših avtomobilov na svetu,« je dejal izjemni košarkar, panamera pa je bila prvi prestižni avto, ki si ga je podaril. Je pa za 18. rojstni dan dobil zastavo 750 oziroma priljubljenega fička. Avtomobili so njegova velika ljubezen. »Ko imam prosti čas, vozim tudi avto. Vozim povsod. Včasih pozno zvečer. Poleti pa se rad vozim ob morju,« pravi. Nedavno je vrgel oko na tri milijone dolarjev vreden oranžno obarvan koenigsegg regero (izdelali so jih le 85, sistemska moč bencinskega in električnih motorjev je 1521 konjev), a ni znano, ali jo je kupil.

