Skoraj hkrati z diverzantsko akcijo partizanskega podmladka na Orlah pa so njihovi najglasnejši in najnevarnejši konkurenti v Hiši dr. Jožeta Pučnika – kot se uradno reče nadkletenemu sedežu SDS na Trstenjakovi – predstavili svoj program za evropske volitve, ki mu rečejo manifest. Pod naslovom PrEUdarno za Slovenijo v Evropi. Člani in privrženci SDS imajo vse razloge, da se zadovoljno hahljajo in si manejo roke. Njihov predsednik Janez Janša je ob tej priliki recimo rekel: »Vse to, kar se zdaj dogaja s temi krčevitimi poskusi, da se na levi strani oblikuje še kaka lista, pa se dobi še kakšen mandat, kaže na šibkost strank vladne koalicije.«

Janševa pripomba je v kontekstu predvolilnega boja seveda strateška, je pa tudi točna, da bolj ne bi mogla biti. Človek bi Gibanju Svoboda prav privoščil, da bi že lani iz stranke izključena Mojca Šetinc Pašek in njihova prvotna, tako taktično kot nespodobno zapravljena kandidata Klemen Grošelj in Aleksander Merlo – ki so se faute de mieux zatekli na gostoljubno, četudi ad hoc listo Zelenih – dosegli čim boljši uspeh. Držim pesti. Tudi za to, da bi Goloba to kaj izučilo. Večer v nedeljo