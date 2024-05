Podjetniki (maksimiranje dobička?), pravniki (privatna lastnina je svetinja!) in obupani delničarji (prednost ima donos delnic?!) bi se zgražali in tak namen razglasili za norega. Noro pa ni vedno noro. Delodajalci banke se morda še spomnijo, da so z lobiranjem dosegli, da smo delojemalci in upokojenci pred leti z milijardami podružbili izgubo NLB, d. d., banke. Poseg ni bil označen za norega. Prigodno darilo v znak hvaležnosti za pridobljeno ohranja obojestransko naklonjenost. Z morebitnim darovanjem TR2 se delodajalcem banke tako ponuja priložnost, da kot domnevno odtujeni center moči dokažejo nasprotno.

Strinjam se s pomislekom, da država (predstavnica javne blaginje), osupla, verjetno ne bi vedela, kaj s tem darilom. Na srečo imamo »strice iz ozadja« v Civilni družbi. A to je že druga zgodba.

Edvard Sušnik, Ljubljana