Nato je sledilo glasovanje o amandmajih. Predlagatelja amandmajev sta jih pred vsakim glasovanjem še dodatno utemeljevala. Nič naj ne bi imela proti jedrski proizvodnji, dvomila sta le v nujnost in ekonomičnost te gradnje, predvsem pa v to, da je brez vseh potrebnih podatkov smotrno o tem odločati na posvetovalnem referendumu. Na to problematiko se sicer ne spoznam, a po njunih utemeljitvah se mi je zazdelo potrebno, da bi pred odločanjem o tem zbrali še nekatere relevantne podatke. Glasovalci so amandma za amandmajem povozili. Zanje sta praviloma glasovala le Levica in mag. Gregorič. Leksikon znanja in preudarnosti, ki ju je, vsaj zame, poosebljal mag. M. Gregorič, je izpuhtel pred strankarsko zaloputnjenimi vrati. Morda bo celo strankarsko kaznovan, saj Gibanje Svoboda že itak ve, kako se temu streže. Skratka, prevladali so glasovi vsevedov s partijskimi ukazi, med njimi tudi glas znanega in verbalno duhamornega postojnskega SDS modreca, ki je k razpravi o JEK 2 kreativno prispeval dolgovezno nakladanje o neki državni sekretarki, ki da je grešno umovala o sončnih in vetrnih elektrarnah in bi morala zato odstopiti. Skratka, vrhunska kreacija. Gregoričeva strankarska kolegica, ki je vodila sejo, jo je zaključila z lakonsko ugotovitvijo, da je pač odgovorno glasovala in je ne bo sram, da je to storila. Koga pa naj bi bilo? Morda mag. Gregoriča?

Ker sem zdravstveno še vedno neopredeljen, sem si sklenil zdravje dodatno zaščititi tako, da sem ob ugotovitvi, da tega parlamentarnega programa še nikoli nisem spremljal, sklenil še to, da sem to sicer naključno storil prvič, zadnjič pa načrtno. Če gospe in gospodje poslanci na svojih sejah tako delujejo, se nam ne piše dobro. V egoistično uteho mi je le, da bom rezultate njihove arogantne vsevednosti dočakal na trosilnem griču na Žalah.

Josip Meden, Ljubljana