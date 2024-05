Tri dni so bovški policisti in ekipe reševalcev iskali pogrešanega 44-letnega nemškega državljana Wernerja Nilsa Sebastiana. Nemca so nazadnje videli v četrtek zvečer v kampu v naselju Soča, od koder je odšel neznano kam.

Že v petek zjutraj je stekla obširna iskalna akcija, ki je potekala predvsem na območju naselja Soča. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik, so se v petek osredotočili predvsem na strugo reke Soče in njene bregove. Iskalni akciji so se priključili bovški gorski reševalci, člani enote reševalnih psov in prostovoljni gasilci več okoliških krajev. Na pomoč sta priskočila tudi pripadnika društva za reševanje iz vode, ki sta strugo pregledovala s kajaki, pomagali pa so tudi domačini in prijatelji pogrešanega. Na terenu je bilo več kot 40 ljudi, nad Sočo pa so se dvignili tudi policijski helikopter in dva drona.

Iskalno akcijo so nadaljevali v soboto, ko so ponovno in natančno pregledovali strugo Soče na območju Malih in Velikih korit, ponovno pa so ga iskali tudi iz zraka. Kljub številnim izvedenim aktivnostim Nemca niso našli, iskalno akcijo pa so – do zaključka naše redakcije prav tako še brez uspeha – nadaljevali tudi v nedeljo.

Policisti so se za pomoč obrnili tudi na javnost. Vse, ki imajo kakršne koli informacije o pogrešanem nemškem državljanu, prosijo, naj pokličejo na interventno številko policije 113 ali pa na anonimni telefon policije 080 1200. Pogrešani Nemec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in krajših pristriženih las. Ko so ga nazadnje videli, je imel oblečene sive kratke hlače in modro majico z dolgimi rokavi.

Truplo Nemca našli po štirih mesecih

Okolica Bovca je bila lani že usodna za 55-letnega nemškega državljana, ki so ga nazadnje videli konec avgusta na kavi v Bovcu, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Iskalne akcije niso obrodile sadov, truplo Nemca, ki se je podal v gore nad Bovcem, pa sta konec leta naključno našla pohodnika. Nanj sta naletela na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom na nadmorski višini okoli 900 metrov. Truplo je bilo neprepoznavno, tako da je njegovo identiteto potrdila šele DNK-analiza.

