Ptičja gripa pri sesalcih skrbi strokovno javnost

Leta 1996 so na Kitajskem pri gojeni gosi prvič potrdili virus visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1, ki se je začel postopno širiti po vsem svetu. Ponekod, kjer ljudje živijo v tesnem stiku s perutnino, so se okužili tudi oni, zato je ves čas v zraku bojazen, da bi se virus tako spremenil, da bi se lahko prenašal med ljudmi in povzročil novo pandemijo. Te strahove so okrepili številni potrjeni primeri virusa H5N1 pri morskih sesalcih, kožuharjih, lisicah in mačkah ter nedavno tudi pri govedu v ZDA.