Rdeča jakna s kovinskimi obroči, bela čipkasta majica s kratkimi rokavi iz kvačkanih prtičkov in kvačkana ruta na glavi. V takšni opravi se je po turkizni preprogi na otvoritveni slovesnosti evrovizije sprehodila ekipa z Markom Purišićem oziroma Baby Lasagno, ki je zaslužna za obuditev nekoliko pozabljenih kvačkanih modnih in dekorativnih detajlov. Gre za nepogrešljivo dekoracijo, ki so jo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja gospodinje oboževale in so bile okras skoraj vsake kredence, poličke ali mize v dnevni sobi.

Za pevčevo opravo na predstavitvi pred polfinalom je poskrbela mlada hrvaška oblikovalka Antonija Bucić, ki je izdelala tudi majice ostalih članov ekipe. »Več dni sem šivala po 15 ur, da sem vse naredila,« je za enega od hrvaških medijev povedala Bucićeva, ki pravi, da je za celoten kostum potrebovala približno tri tedne. Mimogrede, glede na anketo na spletni strani wiwibloggs je bil kostum Baby Lasagne oboževalcem evrovizije očitno všeč, saj se je med 36 državami uvrstil na drugo mesto najboljših oprav.

Da je velik ljubitelj kvačkanih prtičkov, ki jim v njegovi rodni Istri pravijo »centrini«, je Baby Lasagna pokazal že na letališču pred odhodom v švedski Malmö. »Gre za kvačkano čipko. Sama ideja uporabe čipke se navdihuje pri istrskih centrinih in se naslanja na dejstvo, da je hrvaška kultura bogata s čipko. Markova srajca je izdelana iz ročno kvačkanega posteljnega pregrinjala, maske članov zasedbe pa so ročno kvačkane po vzorcu centrinc,« je pojasnila oblikovalka Valentina Pliško.

Če kaj, nas je nastop energičnega Baby Lasagne in ekipe popeljal v preteklost. In čeprav čipke že dolgo niso več v modi in jih lahko srečate le še pri starejših generacijah, se zdi, da je Baby Lasagna pravi nostalgik, ki je s svojim stajlingom navdušil oboževalce in celo tutoriale na youtubu, ki opisujejo, kako nakvačkati prtiček.