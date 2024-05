Že tako zdesetkana slovenska izbrana vrsta (brez Gašperja Marguča, Mihe Zarabca, Boruta Mačkovška, Mateja Gabra, Tilna Kodrina, Roka Ovnička, Domna Makuca, Stefana Žabića, Nika Henigmana...) je pred odhodom v Winterthur doživela še dva šoka. Med potniki v mesto na severu Švice v kantonu Zürich (šesto največje v državi z več kot 110.000 prebivalci) ni bilo vratarja Klemna Ferlina in levega zunanjega igralca Aleksa Vlaha. Ferlin je bil sicer v zapisniku četrtkove tekme v Kopru, a soigralcem ni mogel pomagati, saj mu je že po izteku roka za prijavo ekipe oteklo koleno. Vlah (s petimi goli prvi strelec Slovenije v Bonifiki) je že na priprave prišel s poškodbo levega ramena, a so podrobni zdravniški pregledi po dvoboju v Kopru pokazali, da ne bo mogel igrati v Švici.

Selektor Uroš Zorman je v Švico odpeljal 19 igralcev, med katerimi je bil tudi odlični Blaž Janc, ki na prvi tekmi ni igral, saj ga je med ogrevanjem pred njo uščipnilo v hrbtu. Zorman je naknadno vpoklical desnokrilnega Tima Cokana (Celje PL) in levega zunanjega Gašperja Horvata (Krka), doma pa je kot »tehnološki višek« pustil Petra Šiška (Gorenje). V razprodani dvorani Arena AXA z zmogljivostjo 1920 gledalcev so Slovenci v prvem polčasu vodili od prve do zadnje minute, največ za štiri (8:4), blestel je predvsem Urban Lesjak s sedmimi obrambami, Zormanova četa pa je bila v tem delu igre kar 78-odstotno uspešna pri strelih na gol (Švica le 60 odstotkov).

Gostitelji so prvi neodločen izid po začetnih 0:0 dosegli v 34. minuti (15:15), poleg desetih izenačenj (zadnje pri 30:30) so le dvakrat vodili za gol (28:27, 29:28), v dramatični končnici pa se je njihov zaostanek ves čas gibal med golom in dvema. Tik pred koncem predzadnje minute je Staš Slatinek Jovičić s svojim šestim golom iz sedmih poskusov (enak izkupiček je imel tudi Blaž Janc, Dean Bombač pa je izkoristil vseh sedem sedemmetrovk in bil z 11 goli prvi strelec tekme) zadel za vodstvo s 34:32. V zadnjem domačem napadu je moral Matic Suholežnik po grobem prekršku na kazensko klop, z igralcem več pa so gostitelji po zaslugi Mehdija Bena Romdhaneja 11 sekund pred zadnjim znakom sirene izsilili streljanje sedemmetrovk (33:34). Janc je sicer poskušal to preprečiti, a je dve sekundi pred koncem njegov strel ubranil Jannis Scheidiger.

Predčasen konec loterije

Loterija s kazenskimi streli se je predčasno končala v korist Slovenije, ki se je tako že enajstič uvrstila na SP, ki ga bodo naslednje leto gostile Hrvaška, Norveška in Danska. Pri uvodnih dveh sedemmetrovkah sta bila za goste uspešna Jure Dolenec in Tilen Strmljan, pri Švicarjih pa sta zgrešila Samuel in Manuel Zehnder. Oba (nista brata niti nista v kakšnem drugem sorodstvu) sta zadela vratnico, v tretji seriji pa sta se med strelce vpisala Felix Aellen in Domen Novak. Pri vodstvu Slovenije v »penalih« s 3:1 je za četrti zaporedni gol Zormanove čete in nedosegljivo vodstvo poskrbel Aleks Kavčič, kar je pomenilo predčasen konec streljanja sedemmetrovk in vozovnico za Slovenijo za SP 2025.

»Kako sem izbral vrstni red strelcev pri sedemmetrovkah? Ne vem. Tako kot mi je v tistem trenutku šinilo v glavo,« je na novinarsko vprašanje šaljivo odgovoril selektor Uroš Zorman. Ljubljančan je bil upravičeno zadovoljen z razpletom tekme v Winterthurju: »Čestitke fantom za veliko borbenost in željo, kar nam je manjkalo na tekmi v Kopru. Mislim, da smo prav zaradi takšnega pristopa premagali Švico. Vedeli smo, da bo tekma težka, imeli smo svoje priložnosti, da bi jo že prej odločili v svoj prid, a smo v pomembnih trenutkih na žalost delali tudi neumnosti. Sedemmetrovke so vedno loterija, toda sreča spremlja pogumne in tokrat je bila na naši strani. Zaslužili smo si zmago in pot na svetovno prvenstvo.«

*** Vedeli smo, da bo tekma težka, imeli smo svoje priložnosti, da bi jo že prej odločili v svoj prid, a smo v pomembnih trenutkih na žalost delali tudi neumnosti. Sedemmetrovke so vedno loterija, toda sreča spremlja pogumne in tokrat je bila na naši strani. Uroš Zorman, selektor Slovenije