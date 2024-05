Ta je svojo nalogo brez težav opravila, lovljenje ubežnikov je z veseljem prepustila ekipam s sprinterskimi specialisti, ki so tudi s pomočjo Pogačarja, ta je v zaključku opravil glavno delo, da etape ni dobil ubežnik Ekvadorec Jhonathan Narvaez, poskrbele, da je zmagovalca odločil sprint glavnine.

V njem je bil najboljši Nizozemec Olav Kooij, to je bila njegova prva etapna zmaga na največjih etapnih dirkah, drugo mesto je zasedel Italijan Jonathan Milan, tretje pa Kolumbijec Juan Molano, moštveni kolega slovenskega šampiona.

"V zaključku sem hotel pomagati Molanu in se mu s tem oddolžiti, da on ves čas pomaga meni. Žal to ni bilo dovolj za zmago, drugi so bili hitrejši. Sam pa sem zadovoljen, da pretresov ni bilo in da lahko mirno pričakam prost dan. Super je, da bomo prost dan preživeli v Neaplju, upam, da si bom lahko privoščil dober cappuccino in dobro pico," je Pogačar dejal po etapi, v kateri je zasedel 27. mesto. V skupnem seštevku je obdržal dve minuti in 40 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom.

Njegovi konkurenti za končno zmago v etapi niso poskusili napadati, čeprav po zgodnjem pobegu dveh domačih kolesarjev, ki zaradi interesov sprinterskih ekip prave možnosti nista imela, tudi v zaključku napadov v skupnem seštevku slabših tekmovalcev ni manjkalo. Zelo aktiven je bil dvakratni svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe, na koncu je že kazalo, da bi lahko uspel napad Narvaeza, ki je na dirki že dobil eno izmed etap, ko je bil ravno v sprintu hitrejši od Pogačarja.

A nosilec rožnate majice se mu je tokrat maščeval, kljub temu, da je spet potrošil nekaj moči, je v zaključku skupino pripeljal do Ekvadorca, ki je zmago izgubil tri metre od ciljne črte, ko so mimo njega švignili najboljši sprinterji.

"Definitivno moramo biti hvaležni Pogačarju, za nas je opravil veliko dela," je po etapi priznal tudi Kooij, eden najbolj perspektivnih sprinterjev v kolesarski karavani.

Luka Mezgec je prav tako opravil veliko dela za sprinterskega kapetana ekipe Jayco AlUla, a ga vseeno ni mogel pripeljati višje od 12. mesta, sam pa je bil 19. Jan Tratnik je zaostal dve minuti in 12 sekund, zasedel je 90. mesto, Domen Novak, Pogačarjev pomočnik, pa je tokrat varčeval z močmi, na cilj je prišel 12 minut za najhitrejšimi.

V ponedeljek bo na dirki prost dan, že v torek pa bo na sporedu nova zahtevna etapa, ki se bo končala z 18 kilometrov dolgim vzponom prve kategorije na Bocca della Selvo.