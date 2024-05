Da je indijski šah v norem razcvetu, že dolgo ni novica. Tudi napovedi, da se težišče vrhunskega šaha pomika proti vzhodu, so se delno že uresničile, kajti aktualni svetovni prvak je Kitajec, prav tako prvakinja. Zato je sestava nedavnega turnirja kandidatov presenetila le površne opazovalce. Med osmerico se je uspelo uvrstiti kar trem Indijcem, kar spominja na čase prevlade Sovjetske zveze v šestdesetih letih. Indijci v Torontu niso veljali za favorite, a je enemu od njih uspelo osvojiti turnir, kjer šteje le zmaga. Gukesh je z zanesljivo igro (izgubil je le enkrat) in dovolj prodornim zaključkom pred zadnjim krogom stal sam na vrhu, nato pa vzdržal odločilni boj s Hikarujem Nakamuro in dočakal miren razplet tudi v vrtoglavi partiji med zasledovalcema Fabianom Caruano in Janom Nepomnjašijem.

Le takšen razplet mu je zagotavljal samostojno prvo mesto – in zgodilo se je. Šestnajsti igralec sveta – na novi lestvici že šesti – je postal izzivalec svetovnega prvaka. Gukesh se je rodil leta 2006 v Chennaiju v indijski zvezni državi Tamil Nadu. Njegov legendarni someščan Viswanathan Anand, nekdanji svetovni prvak, je odločilno prispeval k priljubljenosti šaha v Indiji in deček se je pri sedmih letih začel redno posvečati kraljevski igri.

Oče kirurg pustil službo

Ko je postal šolski prvak Azije med devetletniki, je zadeva postala resna. Oče, kirurg otorinolaringologije, in mati, ki je mikrobiologinja, sta spoznala, da bo moral eden od njiju pustiti službo in spremljati mladeniča na potovanjih. Oče se je odločil, da postavi sinove sanje pred svojo kariero in začela sta potovati po svetu. Finančni vložki so bili veliki, usoda družine pa v dečkovih ročicah. A uspehi so kmalu sledili. Ko je leta 2018 postal svetovni prvak do 12 let, je že lovil rekorde: želel je postati najmlajši velemojster v zgodovini. Sledile so naporne večmesečne turneje po Evropi, pozornost pa je pritegnil tudi v bližnjem Trstu.

Januarja 2019 je izpolnil vse pogoje za velemojstra in je bil takrat drugi najmlajši, ki mu je to uspelo: Sergej Karjakin, nekdanji izzivalec Magnusa Carlsena, je ta mejnik dosegel 17 dni mlajši. Jasno je bilo, da so Gukeshu namenjene velike stvari, tako da je nadaljeval s trdim delom. Žrtvoval je veliko stvari, ki mladost delajo najlepše obdobje. Vseeno vljudni in tihi Indijec poskuša vzdrževati ravnovesje med šahom in življenjem: v prostem času si ne dovoli odvzeti druženja s prijatelji, rad pa odigra partijo badmintona.đ

Bron z grenkim priokusom

V domačem Chennaiju je pred slabima dvema letoma pisal eno najlepših, a obenem najbolj žalostnih zgodb. Na olimpijadi je nastopil v drugem moštvu Indije in na prvi deski nizal zmage nad uveljavljenimi velemojstri. Kot osmi zapored je padel Fabiano Caruana, pred leti izzivalec Carlsena in še danes drugi igralec sveta. Šestnajstletnik je vodil moštvo mladih indijskih zvezd proti olimpijskemu zlatu; v isti ekipi je blestel tudi Rameshbabu Praggnanandhaa, Gukeshev vrstnik in tudi udeleženec nedavnega turnirja kandidatov. A se je grdo zalomilo: v predzadnjem krogu je Gukesh na neverjeten način najprej zapravil zmago, nato pa tudi remi in tako poklonil možnost za zlato Uzbekistanu. Mladeniči iz Taškenta so darilo izkoristili in postali senzacionalni šampioni, indijski upi pa so se morali zadovoljiti z izvrstnim, a grenkim bronom.

Iz izkušnje, ki bi marsikoga zlomila, je Gukesh znal potegniti dobre plati. Že dva meseca pozneje je postal najmlajši, ki je ugnal Carlsena. Manj kot dve leti po zlomu v omenjeni partiji že stoji pred izzivom kariere, čeprav se je ta šele začela. Ima pol leta časa pred dvobojem s 14 let starejšim Dingom, da izpopolni svojo igro. Izkušeni Kitajec ostaja papirnati favorit, a naslova prvaka ne nosi prav sproščeno. Že dobro leto je prvak in odtlej se zdi kot senca samega sebe. Gukesheva najboljša plat je prav učenje in vsakodnevni napredek. Če je njegova osnovna črta podobno kot pri Dingu globoka pozicijska igra, se mladi Indijec z več veselja in manj strahu od Kitajca spušča tudi v vrtoglave zaplete, ki presegajo moč možganov.