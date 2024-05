»Zaskrbljujoče je, da so pogajanja o prekinitvi ognja zastala. Očitno ni pripravljenosti, vsaj po besedah sogovornikov, da bi se izraelska vlada resno lotila pogajanj o premirju in izpustitvi talcev,« je dejala Fajon, ki se mudi na bližnjevzhodni turneji.

Ob tem je pozvala k nadaljevanju pogovorov, »saj je le dialog tisti, ki lahko prinese mir na Bližnjem vzhodu«.

Skupaj s Šukrijem sta pozvala Izrael, naj ustavi vojaško operacijo v Rafi in zahtevala odprtje tamkajšnjega mejnega prehoda, da bi do civilistov prišla nujno potrebna humanitarna pomoč.

»Zaskrbljujoče so tudi informacije, da poteka nadaljnja prisilna evakuacija Palestincev iz Rafe. To so kršitve mednarodnega humanitarnega prava,« je dodala ministrica, ki je v soboto obiskala mejni prehod Rafa.

Šukri je dejal, da se lahko le z dogovorom o prekinitvi ognja konča vojna v Gazi in prepreči širitev konflikta v regiji.

Kot je dodal, ceni stališče Slovenije do vojne v Gazi. »Slovenija je bila ena prvih držav, ki je pozvala k prekinitvi ognja in svoje stališče oblikuje v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom,« je dodal egiptovski zunanji minister.