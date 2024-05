Hrvatje pravijo, da gre za zelo zahteven projekt, ki pa ga lahko izpeljejo. Organizacijske pogoje tekmovanja na Hrvaškem pa je je predstavil urednik portala Eurosong.hr Ivan Horvat. Organizator in nadzornik dogodka je vedno Evropska radiodifuzna zveza (EBU).

»Če bi Evrovizija res prišla na Hrvaško, bi bila najbolj logična izbira lokacije Arena Zagreb,« je dejal Horvat. Pravi tudi, da je Hrvaška sposobna organizirati tak spektakel in da izpolnjuje vse pogoje za organizacijo.

»V preteklih letih so Evrovizijo organizirali tudi v državah, ki niso tako finančno podkovane, a so uspele organizirati tako veliko tekmovanje,« je še dejal.

»V primeru, da Hrvaška nocoj zmaga, bi Hrvaška nacionalna televizija (HRT) rezervirala dvorano Arena v celoti že dva meseca pred prireditvijo, saj toliko traja, da se uredi oder in vaje za nastopajoče ter vse ostalo. Tekmovanja bi morali organizirati z zavedanjem, da gre za močno vizualno podobo na splošno in na odru. Veliko je organizacijskih dogodkov še pred samim finalnim večerom«, je povedal Horvath in naštel, kaj vse mora izpolniti država gostiteljica Evrovizije.

Dvorana za 10.000 do 15.000 obiskovalcev, novinarsko središče za 1200 ljudi, 3500 hotelskih sob

»Tekmovanje mora biti organizirano v dvorani, ki sprejme od 10.000 do 15.000 ljudi, in to imamo,« je dejal sogovornik.

Poleg primerno opremljene dvorane mora biti na voljo tudi prostor, kjer lahko sedi 35 do 40 delegacij držav, vsaka delegacija pa šteje približno deset ljudi. Ob dvorani mora biti še novinarsko središče za 1200 ljudi. To pa bi lahko bil izziv za Hrvaško.

»Arena Zagreb trenutno nima možnosti za to, lahko pa ob Areni postavimo mini objekte. Potencialno je lahko novinarsko središče tudi v Arena centru.«

Poleg dvorane mora imeti mesto v tednu tekmovanja na voljo še 3500 hotelskih sob, dva tedna pred tekmovanjem pa 1000 hotelskih sob. Običajno obstaja t.i Evrovizijska vas in Euroclub, kjer v Evrovizijskem tednu vsak dan nastopajo številni izvajalci.

Mesto gostovanja določi tudi lokacijo za uradno otvoritev Pesmi Evrovizije.