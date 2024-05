Na mariborski policijski upravi so ob 14.30 dobili obvestilo o množični kršitvi javnega reda in miru med pripadniki navijaških skupin na območju središča Maribora.

»Pri tem so nemudoma ukrepali pripadniki posebne policijske enote in policisti drugih policijskih enot ter preprečili nadaljnjo kršitev in vzpostavili red na območju, pri tem pa so uporabili tudi prisilna sredstva,« so zapisali pri policiji v sporočilu za javnost.

»Po doslej znanih informacijah sta bila pri tem lažje poškodovana dva policista, pri čemer še zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Prav tako je bilo poškodovano tudi službeno vozilo - tudi v tem primeru obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari,« so še zapisali in dodali, da so več osebam preprečili potovanje na športno prireditev.

Maribor in Olimpija se sicer v domači ligi borita za drugo mesto na lestvici, naslov prvaka so pred časom osvojili Celjani.