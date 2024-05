Po zaslugi bonifikacijskih sekund je še povečal skupno vodstvo pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, ki je tudi v osmi etapi zasedel drugo mesto. Tretji je bil Avstralec Ben O'Connor, četrti pa Italijan Antonio Tiberi, ki pa je že imel dve sekundi zaostanka.

Za Pogačarja, ki ima zdaj dve minuti in 40 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, je bila to že tretja etapna zmaga na dirki in 73. v karieri.

V nedeljo bo na sporedu sicer dolga, merila bo 214 kilometrov, a lažja etapa, nekaj krajših vzponov bo le ob koncu.