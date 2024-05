#video #foto Kopenska ofenziva na Ukrajino: močni ruski napadi na območju Harkova, zavzeli še šest vasi, okoli 2000 evakuiranih civilistov

Iz ukrajinske regije Harkov, od koder danes poročajo o novih ruskih napadih, so evakuirali več sto ljudi. Ruske sile pa naj bi danes zavzele vasi Borisivka, Ogirceve, Pletenivka, Pilna in Strileča v omenjeni regiji in vas Keramik v donecki regiji. Medtem so v petek zvečer ukrajinske sile napadle skladišče goriva v okupirani regiji Lugansk.