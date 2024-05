Evropska radiodifuzna zveza (EBU) se je odločila, da pevec ne bo nastopil na drugi generalki tekmovanja v petek zvečer, na kateri glasujejo žirije 37 sodelujočih držav, je ob tem sporočil EBU in dodal, da bodo nastop Kleina in skladbo Europapa ocenjevali na podlagi njegovega nastopa v drugem četrtkovem polfinalnem večeru.

»Preiskava incidenta, v katerega je bil vpleten nizozemski izvajalec na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, še poteka. Potekajo tudi pogovori med EBU in nizozemsko televizijo Avrotros,« so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz EBU.

V skladu s pravili tekmovanja glasovanje žirij posameznih držav vedno poteka na drugi generalki. Žirijo vsake države sestavlja pet strokovnjakov. Pravico do glasovanja žirij ima vseh 37 sodelujočih držav - vključno z državami, ki so izpadle v polfinalih večerih.

Glasovi žirij predstavljajo 50 odstotkov končnega rezultata za posameznega nastopajočega. Ostalih 50 odstotkov predstavljajo telefonski glasovi gledalcev in poslušalcev v finalu, ki ne morejo glasovati za predstavnika svoje države.

Kleinovi skladbi Europapa po poročanju britanskega BBC stavnice napovedujejo dobro uvrstitev, a ne zmage. Pevec je skladbo posvetil svojima staršema, ki sta umrla, ko je bil še otrok. Izvajalec jima je obljubil, da bo nekoč tekmoval na Evroviziji. O tem, da se nekaj dogaja z nizozemskim evrovizijskim predstavnikom, je postalo jasno že v petek popoldne, med prvo generalko za današnji veliki finale, ki ga je prenašala televizija.

Ko so pripravljali oder za nastop Kleina v areni Malmö, je vodja produkcije nakazal, da to ni potrebno. Njegovo skladbo so nato brez pojasnila preskočili, nato pa je takoj v skladu z vrstnim redom nastopajočih nastopila izraelska predstavnica Eden Golan. EBU je pozneje podal izjavo, da »preiskuje incident, za katerega je dobil prijavo, vanj pa naj bi bil vpleten nizozemski umetnik«, ter da preiskava incidenta še poteka. »Trenutno nimamo dodatnih pojasnil, ki jih bomo pravočasno sporočili,« so še dodali, kot poroča BBC.

Finale izbora pesmi za Evrovizijo bo danes zvečer potekal v Areni Malmö. Glede na evrovizijske stavnice ima največ možnosti za zmago hrvaški predstavnik Baby Lasagna s pesmijo Rim Tim Tagi Dim, dobro kaže tudi Švicarju Nemu in izraelskemu predstavniku Eden Golan.