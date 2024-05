Neizčrpni navdih v očetu

Eden naših največjih umetnikov druge polovice prejšnjega stoletja Jože Ciuha (1924–2015) je prvič predstavljen z intimnimi grafikami. Letos bi bil star 100 let in njegov sin Peter (1968) je pri pregledu zapuščine naletel na litografije in prišel na idejo, da bi jih razstavil skupaj s svojimi kolaži. Ti so nastali v sodelovanju s študenti novega univerzitetnega programa vizualnih umetnosti in oblikovanja (VUO) na primorski univerzi v Kopru, kjer Peter uči. Poklical je enega najboljših poznavalcev del svojega očeta, Iztoka Premrova, ki je sicer dežurni kustos v galeriji Lek. Postavila sta razstavo, v kateri očeta in sina druži veselje do figuralike in iskanja novih obrazcev potovanja k neznanemu.