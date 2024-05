Vrtiljak kalkulacij

Košarkarske končnice so idealne za lov na visoko donosne remije, s katerim je postregla tekma Monaco –​ Fenerbahče, a kaj, ko je Nick The Brick Calathes v rednem delu navrgel 0,5 točke manj od stavniškega hendikepa in še pred nogometnim porazom Bayerna pri Realu razblinil upe na zadeto kvoto 450. Kot ironični posladek je potem v podaljšku malodane eksplodiral in na koncu pristal pri 14 točkah. Vendar ga ne gre podcenjevati. Fener je napredoval v dobršni meri zaradi njegove obrambe.