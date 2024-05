Sredi aprila je slovenski skakalni svet pretresla novica, da mesto selektorja ženske reprezentance A zapušča Zoran Zupančič – najuspešnejši trener na tem položaju v Sloveniji. Zok, kot so ga klicale njegove varovanke, je s svojo ekipo osvojil vse, kar se v skokih osvojiti da. V Sloveniji domujeta dva velika kristalna globusa, olimpijsko in svetovno zlato ter še številni drugi uspehi. »Težko bi stopil v večje čevlje. Tega se zavedam, a vedno je tako, da si lahko še boljši. Nov naziv je velik izziv,« se zahtevnosti službe zaveda Jurij Tepeš, ki po novem vodi slovensko žensko skakalno eskadriljo.

Tepeš ima ob sebi povsem prenovljeno in pomlajeno ekipo. Od preteklega vodstva je ostal le Gaber Arh, ki skrbi za fizioterapijo in pripravo smuči. Novi trener za kondicijo je Jan Jamnik, ki je v preteklih letih deloval z moško reprezentanco B. »Treningi so drugačni in predvsem nekoliko daljši,« je prihod novega kondicijskega trenerja pozdravila Nika Križnar, ki v novo sezono vstopa s priimkom Vodan, saj se je med skakalnim premorom poročila. Prvi pomočnik Tepeša je Andraž Pograjc, ki je zadnja leta deloval na Finskem, kjer pa je zveza zapadla v nove hude finančne težave in je vesel povratka v domovino. »Z Jurijem sva bila velikokrat tudi 'cimra' na tekmah svetovnega pokala. Takrat nisva razmišljala o tem, da se bodo najine poti znova tako prepletle kasneje v življenju. Energija je zagotovo prava in videli bomo, kaj bo ta ekipa dosegla,« je ponovnega snidenja s Tepešem vesel Zasavec.

Nika Prevc: Pa ne že spet

»Tekmovalk ne bom nadlegoval z lovorikami. Zavedam se, da je sproščenost ključna za dobre rezultate in takšen pritisk ne bi prinesel nič dobrega,« Jurij Tepeš ob nastopu nove funkcije dokazuje, da je človek na pravem mestu, saj iz lastnih izkušenj ve, kaj potrebuje vrhunski tekmovalec v smučarskih skokih.

Seveda si vsak želi, da bi veliki kristalni globus, ki ga je letos osvojila Nika Prevc, ostal v Sloveniji. Malce za šalo in malce zares si tega morda najmanj želi Nika Prevc sama. »Pa ne že spet,« je bila prva reakcija Nike Prevc, ko je dobila novinarsko vprašanje, ali čuti kaj pritiska ob branjenju rumene majice v novi sezoni. »Pripravljam se na novo sezono, kjer šteje le zima. Ne čutim nič pritiska in tako tudi mislim,« je dejala najmlajša skakalka iz dinastije Prevc in pri tem priznala, da tudi prvi kristalni globus doma še vedno počiva v škatli, in ne v vitrini. »Nisem še našla prostora, da ga ne bi napadel prah,« je kar malce nejevoljno odgovorila na vprašanja o globusu, bolj zgovorna je bila glede menjave trenerja. »Med tekmovanjem v Planici sem nekako začutila, da se nekaj dogaja in se bo nekaj zgodilo. Lahko rečem le to, da nekaj stvari, ki so se zgodile Zoku v zadnjem obdobju, ni bilo najlepših,« je dejala najboljša skakalka lanske zime na temo, kdaj se je zavedela, da bo prišlo do menjave. »Jurij me pozna iz mladinske reprezentance. Ve, kako delujem. Uspehi iz prejšnje sezone se mi poznajo pri motivaciji za delo,« je še dodala po kondicijskem treningu skakalka, ki te dni opravlja maturo na Gimnaziji Franceta Prešerna.

Zoran Zupančič ostaja v Sloveniji

Prva skrb novega glavnega trenerja v novi sezoni je poškodba Nike Vodan, ki v sezono sicer vstopa polna energije. »Poroka je bila moj najlepši trenutek zadnjih let,« je razrila razloge za stalni nasmeh na obrazu. »Lahko rečem, da sem poškodovana od poroke, a resnica je, da se to vleče že iz lanske sezone,« je dodala in zagotovila, da je sanacija prvi načrt z novo trenersko ekipo. »Ne bi rada izpustila poletnih tekem, saj rada tekmujem in lanska poletna sezona je bila zelo dobra,« je dejala in dodala, da jo zanima branjenje zmage v poletni veliki nagradi, čeprav je Tepeš priznal, da imata načrt narejen z osredotočenostjo na zimo.

Na kondicijskem treningu, na katerem so poleg Vodanove in Prevčeve trenirale še Ema Klinec, Katra Komar in Ajda Košnjek, status reprezentantke A pa imata še Taja Bodlaj, ki je manjkala zaradi bolezni, in Tina Erzar, ki po dogovoru še naprej trenira z mladinsko ekipo, je bila razkrita tudi usoda nekdanjega glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Ta ohranja pogodbo s Smučarsko zvezo Slovenije, saj bo v Državnem panožnem centru Kranj zadolžen za koordinacijo vseh ženskih mladinskih selekcij od klubske do reprezentančne ravni.

*** 1 skupno zmago imata v svetovnem pokalu Jurij Tepeš in Andraž Pograjc. Nova trenerja ženske reprezentance sta bila v Planici 2013 člana slovenske ekipe, ki je zmagala na ekipni tekmi v poletih. Z njima sta tekmovala še Peter Prevc in Robert Kranjec.