Dodala je, da bo o vsem, kar se dogaja, napisala knjigo, in v svojem slogu opozorila, da se, ko avtor knjige piše o fazah svojega umiranja, to bere kot noro. »Resda imajo te knjige smisel, ko avtor umre, vse drugo ni napeto. Žal vam ne morem povedati, ali bom umrla, prepričana sem, da obstaja možnost,« je zapisala. Kot je še sporočila, je kljub težki diagnozi srečna, ker je čez noč ugotovila, koliko pravih prijateljev imata z možem. Ena od prijateljic ji je obljubila, da bo organizirala pogreb in njen pepel vrgla v morje na njuni najljubši plaži, čeprav je to zakonsko prepovedano. Povedala je, da se do nobenega pregleda ni prigrebla zastonj, in se zahvalila vsem svojim zdravnikom. Nekaj dni kasneje se je na njeni uradni facebook strani oglasil sin Slaven Hrvatin, ki se je zahvalil za podporo in povedal, da so prejeli na tisoče sporočil z dobrimi željami z vsega sveta. Dodal je, da Vedrana ni depresivna ali žalostna, nasprotno, navdušena je, ker je njeno življenje postalo izjemno razburljivo in zanimivo. »Pravi, da je končno spoznala, kakšna oseba je, in da upa, da čez teden dni ne bo še večja. Vsi, ki poznate njen humor, veste, kaj pomeni, ne bom vam prevajal, ker meni ni nič smešno,« je še pristavil.