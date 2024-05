Petar Grašo s Hano Huljić v pričakovanju drugega otroka

Petar Grašo je pred kratkim gostoval na Radiu Dalmacija in poleg novosti s področja glasbe razkril tudi nekaj zasebnih novic. Dejal je, da pripravlja veliko novih skladb in da bo zdaj dokončal dve pesmi, s katerima so se ukvarjali dolgo časa, v njiju bo mogoče čutiti sredozemskega duha in Italijo ter slišati odlične glasbenike.